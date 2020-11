VALORANT: Ion sarà la nuova linea di skin armi a tema futuristico

Valorant, FPS che punta ad essere il diamante degli Esports in ambito shooter, offre ai propri giocatori tantissimi modi per sentirsi unici. Questo obbiettivo è portato a compimento anche grazie alle skin che Riot Games mette a disposizione, siano esse per le armi o per gli operatori disponibili.

Bene, quest’oggi il talentuoso studio ha svelato la nuova linea di skin per armi a tema futuristico. La linea “Ion” verrà concessa a tutti i giocatori e per tutte le armi disponibili attualmente. Qui sotto potete vedere qualche esempio di ciò che vi aspetta, mentre vi ricordiamo che il “simil-Counter-Strike” Valorant, è attualmente disponibile per PC gratuitamente.