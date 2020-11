My Universe Cooking Star Restaurant è disponibile da oggi

Microids è lieta di annunciare che il suo nuovo titolo My Universe Cooking Star Restaurant è da oggi disponibile. Tale opera consentirà a tutti gli appassionati di cucina di aprirsi un proprio ristorante su Nintendo Switch, PlayStation 4, PC e Mac. Qui sotto trovate una descrizione del titolo simulativo targato Microids mentre in calce potete visionare il trailer di lancio.

In My Universe Cooking Star Restaurant attrai i clienti preparando I piatti più deliziosi, capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. Scegliendo con cura il menu e interagendo con i clienti, riuscirai a farti conoscere e a portare nel tuo ristorante sempre più food lover. Per farlo, dovrai vincere quante più sfide possibili.

Dovrai prenderti cura della tua brigata, e stare attento agli chef che incontrerai sulla tua strada, per fare in modo che ti aiutino a crescere, a migliorare tutte le tue capacità e ad affermarti come il migliore sulla piazza.

La fama che riuscirai a conquistarti ti consentirà di incontrare altri cuochi famosi da tutto il mondo, dal Giappone alla Francia, dagli Stati Uniti all’India fino, naturalmente, all’Italia. In questo modo riuscirai a dare alla tua cucina un respiro davvero internazionale.

Caratteristiche del gioco

Un’avventura culinarian davvero unica – Impara a preparare oltre 30 differenti ricette da tutto il mondo, e ottieni i consigli e i segreti dai migliori cuochi internazionali!

Tantissimi mini-game – padroneggia le diverse abilità che ogni vero chef deve avere affrontando diversi mini-game, e fai del tuo meglio per soddisfare i clienti.

Sblocca nuove ricette – mano a mano che progredirai nel gioco, sbloccherai nuovi piatti diventando uno chef sempre più abile!