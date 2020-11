Assassin’s Creed Valhalla: ecco il trailer di lancio

Il nuovo titolo dedicato agli Assassini, Assassin’s Creed Valhalla è ufficialmente tra noi a partire da oggi e Ubisoft ha giustamente voluto ricordarlo con un nuovo trailer di lancio che potete trovare qui sotto.

GamesVillage vi ricorda che la nuova opera targata Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla, è disponibile per Xbox Series X, S, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC tramite Ubisoft Connect e Epic Games Store. Verrà inoltre pubblicato per PlayStation 5 che arriverà in Italia il 19 novembre. Trovate qui, infine, la nostra recensione.