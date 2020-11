Genshin Impact girerà a 60 fps su PS5

L’update 1.1 di Genshin Impact sarà finalmente disponibile nella giornata di domani, e, oltre a darci nuovi personaggi e contenuti, il nuovo aggiornamento fornisce anche la backward compatibility del titolo su PlayStation 5. Tanti dunque i miglioramenti grafici che l’action RPG di casa miHoYo riceverà sulla console next-gen di casa Sony, dove girerà, come rivelato da PlayStation Blog, a 60 frame al secondo.

Non ci sono ancora molte informazioni sulla risoluzione e sulle performance complessive del titolo, ma per il momento si può dire che si tratti di un grande risultato per il titolo di miHoYo. Intanto l‘update 1.1 aggiunge alcune nuove quest che completano il capitolo di Liyue, e nuove side quest per alcuni personaggi da scoprire nelle varie città per guadagnare punti Reputazione, grazie ai quali sbloccare delle ricompense esclusive.

Ci saranno anche quattro nuovi personaggi, Tartaglia, Zhongli, Xinyan e Diona, e avrà inizio anche l’evento stagionale Unreconciled Stars, con nuove quest e sfide co-op da completare, e grazie alle quali si potrebbe anche sbloccare il personaggio di Fischl (da ben quattro stelle).

Insomma tantissime novità per un gioco in continua ascesa e che continua a entusiasmare i giocatori! Anche voi non vedete l’ora che esca l’aggiornamento di Genshin Impact? Manca poco ormai: non dovete far altro che aspettare domani! Vi ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili iOS e Android.