Madden NFL 21: aggiornamenti per la modalità Franchise

Il lancio di Madden NFL 21 non ha particolarmente entusiasmato i fan quest’anno. I giocatori dell’ultimo capitolo della saga sportiva di Electronic Arts dedicata al football americano si sono anzi accaniti sul titolo, che ha ricevuto uno dei punteggi utente Metacritic più bassi di sempre. C’è stato anche chi è arrivato a definirlo il peggior Madden dell’era recente. Insomma, il titolo sta vivendo tutte le difficoltà immaginabili.

Electronic Arts spera comunque di invertire questa tendenza, intervenendo in uno dei campi che hanno maggiormente preoccupato e indisposto i giocati, e cioè la mancanza di aggiornamenti significativi della modalità Franchise. Proprio oggi infatti, EA ha concesso un primo sguardo a quello che sarà soltanto il primo di tre update per questa specifica modalità, e anche se è chiaro che non ci saranno cambiamenti sostanziali prima della nuova versione del gioco, il prossimo anno, si possono già cominciare a vedere alcune buone idee.

Il primo aggiornamento della modalità Franchise di Madden NFL 21 aggiunge la Dev Trait, facendo in modo che i ratings dei giocatori appaiano più autentici. Ci sarà anche un nuovo bracket dei playoff subito dopo la settimana 13, il che dovrebbe aiutare a rendere più chiaro il quadro della Wild Card.

Ci sarà anche un aggiornamento della schermata delle statistiche dei giocatori, che garantirà di seguire in modo più preciso la carriera di un giocatore e il suo percorso verso il top della lega. Insomma, molte nuove funzionalità, che renderanno l’esperienza di questa modalità migliore e più divertente.

EA ha anche voluto dare una piccola anticipazione del prossimo update, previsto per gennaio 2021, che conterrà molti strumenti in più per il commissioner della lega.

Vi ricordiamo che Madden NFL 2021 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X e S arriveranno il 4 dicembre.