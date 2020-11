Demon’s Souls avrà una patch dal day-one?

Demon’s Souls sarà uno dei titoli di lancio di PlayStation 5 e sarà disponibile al lancio con la console next-gen di Sony Interactive Entertainment da domani, giovedì 12 novembre 2020, mentre da noi console e gioco arriveranno il prossimo 19 novembre. A quanto pare, il remake del titolo pubblicato in origine su PlayStation 3 avrà una patch al day-one.

A dare questa notizia è stato tale Lance McDonald, utente entrato in possesso in anticipo di PlayStation 5 e dell’action-RPG di Bluepoint Games e Sony Japan Studio. In un primo momento, tramite Twitter egli ha affermato di aver scaricato solo una patch da 3 MB, ma in seguito ha rettificato il tutto confermando un aggiornamento tra gli 850 e i 900 MB. Al momento, data la natura della fonte non possiamo dare per scontata la notizia della presenza di questa patch. Intanto, vi ricordiamo che Demon’s Souls avrà anche il doppiaggio in lingua giapponese.

I think I may have misunderstood the information I am looking at. The Day-1 patch may be 900mb. It's hard for me to understand exactly. It's either 3mb or 900mb lol. Either way of course it's tiny.

— Lance McDonald (@manfightdragon) November 10, 2020