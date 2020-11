Cartoons on the Bay 2020 si farà… in digitale! Quest’anno il festival presenta la sua prima edizione digitale. Tutti gli eventi saranno online: anteprime, retrospettive, conferenze, masterclass e appuntamenti con i più grandi esperti di animazione. Anche l’attesissima Cerimonia di Premiazione dei Pulcinella Awards sarà rilasciata il 20 dicembre come contenuto speciale.

Per chi non lo sapesse, Cartoons on the Bay è il festival dell’animazione crossmediale e della tv dei ragazzi promosso da Rai e organizzato da Rai Com e per questa speciale edizione in collaborazione con Rai Play e Rai Ragazzi. Tutti i contenuti dell’evento verranno presentati dal 18 al 20 dicembre 2020.

Al momento, è stato confermato che il luogo da cui verrà presentato l’intero programma del Cartoons on the Bay Digital è presso la prestigiosa sala A di Rai Radio, nella città di Roma. Per ulteriori informazioni concernenti lo svolgimento dello streaming ed i vari panel, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina ufficiale dedicata. E voi, siete pronti a tornare a vedere uno degli spettacoli migliori italiani dedicati al mondo dell’entertainment?