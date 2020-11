DYING 1983: il nuovo titolo della Nekcom per PS5

La Nekcom Entertainment, con sede a Wuhan, ha annunciato DYING: 1983 , l’ultima entrata nella sua serie di puzzle game di esplorazione in prima persona. Verrà lanciato per PlayStation 5 questo inverno. Il sequel a tema grim presenta una storia piena di strani elementi e ambientata in un nuovo mondo vicino alla realtà, ma diverso in ogni suo aspetto. Offre il doppio degli enigmi del suo predecessore, DYING: Reborn pubblicato nel gennaio 2018, oltre a trappole e nemici che minacciano la sopravvivenza del giocatore.

I giocatori troveranno centinaia di oggetti che possono essere utilizzati in vari modi per risolvere i puzzle e in totale, il completamento del gioco dovrebbe richiedere più di 10 ore. DYING: 1983 sarà riproducibile presso lo stand Nekcom Entertainment a WePlay 2020 dal 14 al 15 novembre presso lo Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center: la demo verrà eseguita su un PC. Di seguito riportiamo l’annuncio:

