Genshin Impact: il nuovo aggiornamento è ora disponibile

miHoYo ha rilasciato l’aggiornamento alla versione 1.1 di Genshin Impact, che aggiunge nuovi personaggi giocabili tra i quali Tartaglia, Diona, Zhongli e Xinyan, nuove armi, nuove missioni, nuovi eventi e nuovi sistemi tra cui il sistema della reputazione della città. Di seguito riportiamo alcune note della patch:

Ricompensa

Ricompensa manutenzione aggiornamento: Prismogemme × 300 (60 Prismogemme per ogni ora i server sono inattivi)

Ricompensa correzione bug: Prismogemme × 300

Correzioni ai seguenti problemi:

Alcuni personaggi e artefatti avevano descrizioni che non riflettevano accuratamente i loro effetti.

Alcuni effetti di abilità e talenti del personaggio non funzionavano normalmente in determinate situazioni.

Idoneità

Tutti i viaggiatori che hanno raggiunto il grado Avventura 5 o superiore entro l’11 novembre 2020 alle 06:00:00 (UTC + 8). Emetteremo un risarcimento a tutti i viaggiatori tramite posta nel gioco entro 5 ore dalla fine della manutenzione. Effettua il login per ricevere la posta entro le 11:00:00 del 14 novembre 2020 (UTC + 8). La posta sarà valida per 30 giorni, quindi non dimenticare di richiedere il risarcimento prima che scada.