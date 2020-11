Project Wingman: verrà lanciato su PC il primo Dicembre

Il gioco d’azione di combattimento di volo Project Wingman verrà lanciato per PC tramite Steam e Humble Store il primo dicembre, hanno annunciato l’editore Humble Games e lo sviluppatore Sector D2. Di seguito una panoramica del gioco:

Project Wingman è un gioco d’azione in volo di combattimento con un’enfasi su un gameplay raffinato, ispirazioni fedeli alle sue radici e un’esperienza coinvolgente per single player. Perfetto per coloro che non cercano un’esperienza di simulazione con la facilità di raccolta e gioco, fino a coloro che desiderano un gioco d’azione di volo veloce e stimolante. Combatti, colpisci e vola attraverso le zone di combattimento basate su una storia alternativa della Terra o sulle fredde acque dello Stretto di Bering, attaccando i carri armati nei deserti brutali dell’Oriente, o immergendosi attraverso le sequoie per colpire obiettivi di opportunità nel Pacifico nord-occidentale, attraverso gli oceani, sopra le terre sfregiate del mondo, questa guerra portarti da un campo di battaglia esotico a un campo di battaglia esotico, il tutto andando contro probabilità molto al di sopra del tuo grado di paga.