Shiren The Wanderer: trailer di presentazione per Switch e PC

Spike Chunsoft ha pubblicato un trailer di presentazione di Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate su Switch e PC, oltre a annunciare che i preordini sono ora disponibili tramite il Nintendo eShop per $ 19,99. Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate non riceverà una versione standard al dettaglio in occidente ma Spike Chunsoft ha confermato che Limited Run Games produrrà un’edizione fisica del titolo in futuro. Di seguito una panoramica del gioco:

Shiren The Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate è l’ultimo episodio della leggendaria serie. La leggenda vuole che Reeva, dio del destino, abbia il potere sul passato, presente e futuro. Dopo aver preso la decisione di abitare nella misteriosa Torre della Fortuna, Reeva decide i destini di tutta l’umanità utilizzando un trio di dadi magici. Guida Shiren The Wanderer e il suo aiutante Koppa nella loro missione per conquistare la Torre della Fortuna!

Nuovi dungeon bonus

Deserto senza lama – Come suggerisce il nome, non ci sono lanci di armi in questo dungeon! Gli attacchi fisici causano danni minimi, quindi usa frecce, rocce e altri attacchi a distanza per farti strada.

– Come suggerisce il nome, non ci sono lanci di armi in questo dungeon! Gli attacchi fisici causano danni minimi, quindi usa frecce, rocce e altri attacchi a distanza per farti strada. Cloister of Certain Doom – Sfida te stesso impostando un numero di turni per completare il dungeon. Se fallisci puoi tornare in superficie. Quanto in basso si può andare?

– Sfida te stesso impostando un numero di turni per completare il dungeon. Se fallisci puoi tornare in superficie. Quanto in basso si può andare? Giardino del destino – Sconfiggere un mostro in un attacco fornisce molta esperienza, ma più attacchi ci vogliono, meno esperienza guadagni!(Viene sbloccato completando il gioco principale).

Nuove caratteristiche

Collezione musicale – Hai incontrato una melodia durante le tue avventure che non riesci a toglierti dalla testa? Ascoltala ogni volta che vuoi!

– Hai incontrato una melodia durante le tue avventure che non riesci a toglierti dalla testa? Ascoltala ogni volta che vuoi! Display dal vivo – Progettato per lo streaming live, questa interfaccia utente opzionale mostra il tuo stato, oggetti, equipaggiamento, abilità, tempo di gioco e turni trascorsi nel dungeon.

– Progettato per lo streaming live, questa interfaccia utente opzionale mostra il tuo stato, oggetti, equipaggiamento, abilità, tempo di gioco e turni trascorsi nel dungeon. Il salvataggio dei vagabondi e le classifiche diventano globali – Il sistema di salvataggio dei vagabondi ti consente di richiedere aiuto ad altri giocatori quando crolli in un dungeon, mentre il sistema delle classifiche tiene traccia dei punteggi migliori dei dungeon e dei tentativi di salvataggio. Questa volta, il sistema collega tutti gli avventurieri in tutto il mondo, indipendentemente dalle impostazioni della lingua o della regione. (Puoi utilizzare anche un’opzione per filtrare / limitare queste funzionalità in base alle impostazioni della lingua).

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate uscirà per Switch e PC tramite Steam il 2 dicembre in occidente e il 3 dicembre in Giappone.