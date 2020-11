Dash & Lily Recensione: Vi sfido a…

Il Natale… ah, che bella festa. Chi è che non la ama? Con tutti i regali, gli addobbi, le cene infinite e… i parenti. Beh sì, ci potrebbero essere anche dei “problemini”. E, soprattutto quest’anno non sappiamo ancora come lo passeremo. Ma da bambini c’è una certa magia che si respira nell’aria e che dona a questo specifico periodo dell’anno un’aura introvabile per altri. Un’aura che riesce a farti dimenticare dei problemi e a farti innamorare. Ecco, diciamo che di storie romantiche sul Natale ne abbiamo abbastanza per stare apposto una vita intera. Ma delle volte, tra le pile di DVD e tra gli scaffali digitali in streaming, potrebbe esserci qualcosa di nuovo, o almeno innovativo. Ormai dell’amore ne hanno parlato tutti. E c’è chi, come la sottoscritta, ne ha abbastanza di sentire le solite storie strappalacrime o addirittura smielate che ci vengono proposte. C’è persino chi odia il Natale. Ma vorrei che per stavolta chiudeste un occhio. Sì, anche voi che non apprezzate il genere in questione. In un periodo come questo, dove niente sembra andare per il verso giusto, magari farsi cullare dalla magia del Natale può aiutare. E quale miglior modo se non accelerare i tempi e farlo cominciare prima?

Per chi ama questo tipo di storie e per chi invece non ne può nemmeno sentir parlare, vi consiglierei di fare un salto su Netflix e di perdere un po’ di tempo con una serie tv appena uscita. Dash & Lily è stata rilasciata ieri 10 novembre sulla piattaforma streaming, già doppiata e pronta per essere vista dagli adolescenti. Ma anche i più grandi potrebbero trovarsi d’accordo con questa mia frase: è adatta a tutti. È carina, divertente e realistica nonostante i vari avvenimenti quasi impossibili che avvengono durante gli episodi. Quindi, se non avete nulla da fare, ve la consiglio caldamente. Benvenuti nella nostra recensione su Dash & Lily, un adattamento originale Netflix sul bestseller del New York Times “Come si scrive ti amo”. In pratica, una serie tv di appena 8 episodi da 20 minuti ciascuno. Uno show che parla di Natale, amore e amicizia… e speranza. Per riallacciarci al titolo di questa recensione, che voi siate innamorati del Natale o meno, vi sfido a provare a guardare Dash & Lily. Merita sicuramente una chance!

Dash & Lily: una serie tv diversa rispetto al solito

Partiamo subito col dire una cosa: la sottoscritta non va matta per le storie d’amore. Non mi piacciono quelle troppo impossibili o quelle dove non si smette mai di piangere. Ma devo ammettere che Dash & Lily mi ha colpita su più fronti. È una storia semplice, poco pretenziosa e perfetta per gli adolescenti. Non dà falsi insegnamenti e non si pone in modo troppo stereotipato sugli argomenti che va a toccare. Insomma è perfetta per chi sta ancora sognando la propria storia d’amore ma che resta con i piedi per terra, e sa bene quanto queste cose possano ferire. Dash & Lily parla appunto di due ragazzi, come direbbero alcuni, molto introversi. Lui, Dash, è un giovane che legge molto ma che ha anche parecchie amicizie coltivate nel tempo. Si è lasciato da poco con la propria ex e questo evento lo ha ferito nel profondo. In più, non crede al Natale e alla sua magia. Dall’altra parte abbiamo Lily, una ragazza positiva, strana e con pochissimi amici, tra cui suo fratello, il nonno, una prozia e un Babbo Natale che non beve da 6 anni. Ah, e ama il Natale! E voi vi chiederete, cosa hanno in comune questi due poli opposti? Una libreria.

Ti sfido a…

Questo piccolo posticino tranquillo è il punto principale dove parte la loro storia. E dove finisce. Ma tranquilli, non si fanno spoiler qui. Tutto nasce da un diario. Un’agendina della Moleskine per l’esattezza. Rossa e ben rilegata, questa piccola amica farà da tramite tra i due. Servirà infatti come oggetto focale per scrivere i loro pensieri e per farli crescere e conoscere. Lily è molto impacciata e goffa, non ama la compagnia dei ragazzi della sua età e non ha mai baciato nessuno. Ma sogna una persona con cui poter stare. Quindi, grazie al fratello, ha la geniale idea di lasciare questo diario nella libreria in questione. Con un piccolo gioco, simile ad una caccia al tesoro, lascia degli indizi per qualcuno. Ma lei non sa se questa persona sarà quella di cui si potrebbe innamorare in futuro. Lo spera soltanto. Rendendo gli indizi difficili da scoprire, Lily gioca con l’intelligenza della povera anima che raccoglierà l’agenda e che vorrà partecipare alla sua sfida. La povera anima in questione è Dash. Lui non si tira mai indietro e, intrigato dal libricino rosso, decide di stare al gioco di lei. Lasciandosi dei messaggi, i due iniziano a conoscersi e a piacersi sempre di più. Ma tutto non va per il verso giusto. Riusciranno ad incontrarsi e a trovare la persona che pensano di amare?

Dash & Lily: un amore che lascia il segno

La parte più interessante di questa serie tv è che, come abbiamo già accennato, non è la classica storia d’amore per ragazzi. Dash e Lily sono personaggi complessi che crescono e cambiano durante gli episodi. Ed è proprio grazie al diario che riescono ad imparare dai propri errori e abbracciare quei limiti che prima li schiacciavano. Tramite un supporto reciproco dettato dalle pagine che si scrivono, questi due amici di penna iniziano davvero a provare affetto l’uno per l’altra. Si lanciano sfide per scoprire più informazioni e cercano anche un modo per far capire all’altra persona che è giusto provare cose nuove. Dash è molto impulsivo ma grazie a Lily riesce ad approcciare i vari problemi sulla sua strada in modo più calmo e riflessivo, mentre Lily, sempre positiva, inizia a capire di sentirsi anche triste ed emarginata. Entrambi quindi, facendosi forza e spronando l’altro, imparano a vincere le proprie paure. Un rapporto eguale dove non c’è una figura più forte dell’altra.

Dash & Lily non parla solo di loro…

Ma non parliamo solo dei nostri protagonisti. Il giovane cast da cui è composta la serie tv è variegato e pieno di giovani talenti. C’è Boomer, migliore amico di Dash, che sarà fondamentale come spalla sia per lui che per Lily. Una persona con un carattere non bidimensionale che non serve solo da supporto, ma che ha anche tempo per farsi conoscere e apprezzare dal pubblico. C’è Sofia, l’ex di Dash, tornata da poco a New York con l’intento di riallacciare i rapporti con lui, ma che non riesci ad odiare quando poi la vedi crescere e compiere scelte mature. E potrei andare avanti all’infinito perché, in Dash & Lily, i personaggi cambiano in modo sensato nonostante il misero minutaggio concesso ad ogni episodio. Insomma, una storia che si fa apprezzare per il modo in cui tratta anche temi caldi come il bullismo o l’accettazione personale. Una serie tv che non spinge sul femminismo in modo pesante e insensato, ma che fa dei propri personaggi un tramite per arrivare alle giovani menti che si metteranno a guardarla. Credo che la cosa da apprezzare maggiormente in Dash & Lily sia proprio il modo e la delicatezza con cui si presenta e parla al pubblico. Non è complessa, anzi è molto semplice da seguire e gioca parecchio con flashback e linee temporali per far aumentare il climax di una certa puntata e per spiegare al meglio alcune dinamiche.

In conclusione, Dash & Lily è una serie tv perfetta per gli adolescenti. Nonostante la fotografia e la recitazione abbiano un ruolo più ombreggiato rispetto al resto, la narrazione e la storia funzionano e restano in primo piano tutto il tempo. Ovviamente non è uno show originale al 100%, ma prende spunto dall’immensa quantità di pellicole e libri romantici che hanno sondato il terreno in precedenza. Proprio come i suoi personaggi non cade nei classici tranelli come cliché o stereotipi, ma resta fedele alla magia del Natale e al proprio genere di appartenenza, parlando ad un pubblico giovane e più maturo con un occhio critico e con un tono delicato.