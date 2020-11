Mads Mikkelsen avrà il ruolo di Gellert Grindelwald?

In seguito alla decisione della Warner Bros di sostituire Johnny Deep nel terzo capitolo di Animali Fantastici apprendiamo da Deadline che uno dei candidati per il ruolo è Mads Mikkelsen. L’attore risulta essere al momento la prima scelta, ad ogni modo la selezione dovrà essere celere dal momento che il film è già in lavorazione.

Mads Mikkelsen non è nuovo ad impersonare il ruolo dell’antagonista, lo ricordiamo infatti come Le Chiffre in Casino Royale del 2006 e come Kaecilius in Doctor Strange del 2016. Gli appassionati di Star Wars lo ricorderanno come Galen Erson in Rogue One: a Star Wars Story, ma la sua interpretazione più conosciuta resta quella di Hannibal Lecter nella serie tv Hannibal.

L’entrata di Mikkelsen nell’universo di Harry Potter è dovuta al licenziamento di Johnny Deep a seguito della perdita della battaglia legale che l’attore aveva intrapreso nei confronti del giornale inglese The Sun. Proprio su quelle pagine gli era stato dato l’appellativo di “wife-beater” (letteralmente picchiatore di moglie ndr.) identificandolo come responsabile di aggressioni fisiche nei confronti della ex moglie Amber Heard.

Johnny Deep ha descritto l’accaduto tramite i suoi canali social scatenando in tutto il mondo reazioni indignazione verso la Warner Bros e di supporto nei suoi confronti da parte dei suoi fan. Ad ogni modo l’attore aveva già girato piccole scene e riceverà un compenso che si aggira intorno ai $10 milioni.