Il Meraviglioso Mondo di Topolino: rilasciato il trailer

Per i veterani dei pomeriggi trascorsi davanti alla tv ritrovare i corti di Mickey Mouse &Co su Disney+ sarà un nuovo modo per tornare bambini. È stato recentemente rilasciato il trailer di Il Meraviglioso Mondo di Topolino, per presentare l’imminente arrivo sulla piattaforma della nuova serie di corti. Ritroveremo i celeberrimi personaggi di Topolino, Minnie, Pippo, Pluto, Paperino e Paperina in nuove avventure della durata di sette minuti. In base a ciò che si può intuire dal trailer vi sono alcune differenze con i corti che anni fa passavano in tv.

In queste nuove avventure sembra che Topolino assuma un ruolo preponderante rispetto a quello dei suoi compagni mentre in passato il suo personaggio trovava il compimento nell’essere in relazione agli inseparabili Paperino e Pippo. I tre personaggi, infatti, hanno una forte caratterizzazione e prenderli singolarmente potrebbe essere controproducente, rischiando addirittura di annoiare gli spettatori.

Inoltre, ne Il Meraviglioso Mondo di Topolino lo stile di animazione sembra eccessivamente volto alla stilizzazione in direzione totalmente opposta rispetto ai vecchi corti che presentavano accuratezza e ricchezza di dettagli. Indipendentemente da ciò la Disney continua a saper catturare un pubblico composto da grandi e piccini pertanto sarà bello poter assistere nuovamente alle avventure di Topolino &Co.