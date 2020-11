Angela Bassett conferma il suo ritorno per altri Mission Impossible

Mentre i dettagli sono ancora scarsi su chi possiamo aspettarci di vedere tornare per l’attesissimo settimo e ottavo episodio del franchise Mission Impossible, ComingSoon.net ha confermato che la star di Fallout Angela Bassett tornerà davvero per i prossimi due film con protagonista Tom Cruise.

Durante un’intervista con la candidata all’Oscar e all’Emmy e vincitrice del Golden Globe per il suo ruolo nell’imminente avventura animata della Pixar Soul, Angela Bassett ha rivelato che è davvero nel suo programma riprendere il ruolo di direttore della CIA Erika Sloane, e sebbene non menzionasse in quale sequel sarebbe apparsa, ha espresso eccitazione per il fatto di tornare a lavorare nel franchise.

“Ho il copione, vedremo solo quando avrò il biglietto per volare e andare a fare la mia parte, ma sta arrivando e ne sono davvero entusiasta.”



Insieme a Tom Cruise e Hayley Atwell tornano in Mission Impossible 7 Rebecca Ferguson(Doctor Sleep), Simon Pegg (Ready Player One), Ving Rhames (Pulp Fiction), Vanessa Kirby(Hobbs & Shaw) e Henry Czerny (Ready or Not) insieme con i nuovi arrivati Shea Whigham(Joker), Pom Klementieff (Guardians of the Galaxy 2, Avengers: Infinity War) ed Esai Morales(La Bamba, Titans) che sostituirà Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road) per il ruolo del cattivo.

Dopo il grande successo commerciale e di critica degli ultimi due episodi, lo scrittore / regista Christopher McQuarrie ha firmato un nuovo accordo con la Paramount per tornare a scrivere e dirigere i prossimi due episodi, rifiutando altre offerte per continuare la sua partnership di lunga data con la star del franchise Tom Cruise. Skydance Media, che si è unito al franchise con il quarto capitolo, Ghost Protocol, tornerà per produrre i prossimi due titoli.

Il franchise di Mission Impossible copre quasi 25 anni e sei film, iniziando con un modesto successo di critica e di grande successo al botteghino nei primi due film prima di lanciare il suo protagonista principale in storie più grintose ed esplosive, ottenendo per ogni film recensioni progressivamente migliori rispetto al suo predecessore, con il più recente, Fallout, che ha ottenuto le recensioni più alte sia per il franchise che per il genere d’azione, attualmente mantenendo un punteggio di approvazione del 97% da parte dei critici di Rotten Tomatoes e ottenendo anche il più alto incasso lordo al di tutto il franchise con oltre $ 790 milioni nel mondo. Mission Impossible 7 sarà presentato in anteprima il 19 novembre 2021, seguito da Mission Impossible 8 il 4 novembre 2022.