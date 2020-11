Colin Firth è il protagonista in New York Will Eat You Alive

Il passaggio da The King’s Speech a New York Will Eat You Alive non è semplice ma l’attore Colin Firth è sicuramente in grado di farlo. Secondo Deadline infatti, è pronto a fare il suo debutto nel mondo “horror” in un ruolo che gli darà la possibilità di esprimere al meglio le sue potenzialità.

Il suo coinvolgimento nel progetto incuriosisce alla luce delle sue precedenti interpretazioni. Colin Firth vinse un Oscar per il suo ruolo in The King’s Speech ed ebbe una nomination per la sua interpretazione in Single Man oltre ad avere ruoli ne Il diario di Bridget Jones e Mamma mia!

L’adattamento dell’action-comedy sarà basato sul fumetto digitale (digital comic) Zombie Brother creato da Jia Haibo. La storia è ambientata nella Città H, un posto le cui acqua sono state contaminate da antiche sepolture e, ovviamente, le persone che la utilizzano per soddisfare la propria sete vengono trasformate in zombie.

Il protagonista è un ragazzo ordinario, costretto ad uscire dalla sua bolla sicura per tuffarsi nel mondo infestato dagli zombie alla ricerca della sua fidanzata. Tom Strauss-Schulson, dopo Isn’t it Romantic e A Very Harold & Kumar 3D Christmas, si appresta a dirigere l’adattamento coprodotto da Trecent, STXfilms, Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan’s Free Association.