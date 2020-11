Warner Bros. Games annuncia la collaborazione con Bubba Watson per Golf Clash

Warner Bros. Games e Playdemic annunciano la collaborazione con Bubba Watson, il giocatore di golf professionista e due volte vincitore del Masters Tournament, per il pluripremiato gioco per dispositivi mobili Golf Clash che si arricchisce di una nuova pallina da golf e una sfida a colpo singolo. Disponibile da oggi fino al 15 novembre, la Pallina Bubba ufficiale è dotata di potenti colpi che valorizzano la forza di tiro di Watson fuori dal tee, perfetta per lunghi fairways quando i giocatori devono puntare alla distanza. La Pallina Bubba personalizzata presenta un raffinato design con il monogramma e l’autografo di Watson ben visibili insieme al caratteristico colore rosa mélange.

La collaborazione include anche la One Shot Challenge di Bubba, un evento di gioco in stile closest-to-the-pin basato sulla popolare modalità Golden Shot in Golf Clash. Disponibile da oggi fino al 18 novembre, questa sfida a tempo limitato presenta un driver rosa come omaggio a Watson e dà ai partecipanti la possibilità di vincere la Pallina Bubba facendo buca in un colpo solo. Infine, in Golf Clash sono disponibili nuove emoticon animate con l’aspetto di Watson per rendere più creativi i momenti di gioco sul campo virtuale.

Ecco le dichiarazioni del golfista professionista Bubba Watson:

Sono sempre stato un grande fan di Golf Clash ed essere presente nel gioco è una grande emozione. Che tu stia tirando un drive da paura con la mia Pallina Bubba personalizzata o ti stia allenando nella mia One Shot Challenge in stile closest-to-the-pin, con me avrai tutto quello che ti serve sul campo virtuale!

I giocatori possono anche acquistare la Pallina Bubba al costo di 4,99€ da oggi fino al 15 novembre e utilizzarla in Golf Clash per un tempo illimitato.

Bubba Watson si è aggiudicato due Major vincendo il Masters Tournament nel 2012 e nel 2014 ed è tra i giocatori con i colpi più lunghi del PGA Tour. La collaborazione con Watson segue le recenti collaborazioni di Golf Clash con The Ryder Cup e The Open Championship.