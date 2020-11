Star Wars avrà una serie con protagonista femminile?

A più di cinque mesi da quando è stato riferito per la prima volta che Lucasfilm ha ingaggiato il co-creatore di Russian Doll Leslye Headland per sviluppare e scrivere una nuova serie di Star Wars per Disney +, Headland ha finalmente rivelato nuovi dettagli sul progetto senza titolo con protagonista femminile. In una recente intervista con Fantastic Frankey, ha anticipato che i fan dovrebbero aspettarsi di vedere l’introduzione di nuovi personaggi nel franchise di fantascienza. Headland ha anche spiegato che la sua serie di Star Wars esplorerà una parte diversa della Galassia di cui i fan non sono a conoscenza.

“Direi che è in una tasca dell’universo e in una tasca della sequenza temporale di cui non sappiamo molto. Capisco che Star Wars è una religione. Mi piace pensare al mio spettacolo come a un revival in una tenda. Puoi venire se vuoi. Parleremo di alcune cose interessanti. Ci saranno alcune cose che non abbiamo ancora discusso prima. Ci saranno dei personaggi che non conosci.”

Headland ha anche rivelato che il personaggio di Indiana Jones interpretato dall’ex star di Star Wars Harrison Ford aveva anche influenzato il suo discorso a Lucasfilm.

“Per me, non si tratta di attraversare l’universo di Star Wars in modo cinematografico o artistico, in realtà lo sto setacciando geograficamente e faccio un viaggio letterale. Quando stavamo presentando il progetto, ho chiesto al mio designer di creare quello stile di Indiana Jones “andiamo qui e poi andiamo qui”, con la piccola linea rossa tratteggiata come questo è il nostro viaggio, è qui che stiamo andando. “

I dettagli della trama sono per adesso tenuti nascosti, ma la serie viene descritta come un thriller d’azione incentrato sulle donne con elementi di arti marziali e si svolgerà in una parte diversa della sequenza temporale di Star Wars rispetto ad altri progetti. Leslye Headland scriverà e sarà la showrunner della serie, che attualmente sta assumendo personale.

La serie senza titolo Star Wars fa parte del crescente elenco di progetti Disney+ di Lucasfilm, tra cui: la serie su Obi-Wan Kenobi guidata da Ewan McGregor e la serie Cassian Andor con protagonista Diego Luna.