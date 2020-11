Destiny 2 Oltre la luce: Guida all’arma Esotica Senza Tempo per Spiegare e all’evento Eroico dei Bipodi Caduti

Destiny 2 Oltre la Luce è finalmente disponibile nella giornata di ieri, nuova espansione su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia, mentre l’edizioni PlayStation 5 e Xbox Series X debutteranno ufficialmente nel corso di dicembre 2020. In tanti giocatori, seppur non senza problemi, hanno potuto esplorare Europa, la nuova destinazione, all’interno del quale ci sono due vecchie conoscenze: Variks e l’Ignota Exo, quest’ultima apparsa unicamente durante la campagna principale del primo Destiny. Ma qui non stiamo a spiegarvi ulteriormente sulla storia, per quello ci sarà tempo quando sviseremo appieno il DLC e ve ne parleremo approfonditamente sulle nostre pagine. Quest’oggi, infatti, andremo a vedere come si sblocca l’arma esotica Senza Tempo per Spiegare, bocca da fuoco che è possibile ottenere anche solo per aver acquistato la Deluxe Edition con il relativo Catalizzatore, Astore Esotico con una skin veramente glaciale e vedremo anche come attivare l’evento Eroico dei Bipodi Caduti su Europa. Buona Lettura.

Destiny 2 Oltre la Luce: ecco come si prende il Senza Tempo Per Spiegare

Ok, leggendo ultimamente nei vari post della community, in tanti non sanno come prendere l’arma esotica apparsa anche nel precedente capitolo diverse volte. In realtà è molto semplice, tutto quello che occorrerà sarà quello di terminare la campagna principale del titolo, ciò significa che dovrete aiutare Variks a sconfiggere Eramis, Kell del Casato della Salvezza, la quale non solo vuole distruggere quest’ultimo ma anche la razza umana insieme al Viaggatore poiché il Dio Meccanico ha abbandonato gli Eliksni a favore nostro, e per farlo dovrete sfruttare la Stasi. Dopo aver fatto ciò, avrete anche accesso al relativo catalizzatore, grazie al quale aumenterà la potenza della bocca da fuoco quando avrete portato a termine tutti i task previsti.

Destiny 2 Oltre la Luce: come attivare l’evento Eroico Bipodi Caduti

Ovviamente, dato l’introduzione della destinazione nuova, Bungie, come ci aspettavamo, nel mondo di gioco ha introdotto un nuovo evento, chiamato Bipodi Caduti. Quest’ultimo appare in diverse zone della mappa, ma capiterà più frequentemente nelle Rovine del Vespro. L’evento in sé è abbastanza semplice: i Guardiani dovranno sconfiggere tre Bipodi restando sotto il “cristallo dell’Oscurità”, e poi distruggere uno ad uno questi mech, anche perché saranno dotati inizialmente di scudi. Dopo avervi come funziona normalmente, per rendere eroico l’evento in questione, attorno i cristalli ci saranno 3 piccoli droni, che andranno distrutti per tre volte, distruggendone in totale 9. Una volta fatto ciò, i giocatori avranno raggiunto il loro obiettivo dove ad aspettarli ci sarà un boss bipode gigante, più pericoloso e potente degli altri. Inoltre, anche se affronterete l’evento normalmente, l’attività vi ricompenserà con delle armi e armature che vi consentiranno di avanzare più rapidamente e raggiungere il soft cap.