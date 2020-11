Xbox Series X: i video sulle console fumanti sono fake

Appena un giorno è passato dall’uscita ufficiale della next-gen di Microsoft con Xbox Series X e S. Tante sono le persone che hanno mostrato il loro entusiasmo sui social e che, in queste ore, staranno finalmente pad alla mano a gustarsi la nuova generazione di Xbox. Nelle ultime ore però, girano sempre più video di console nuove di zecca che iniziano a fumare.

A quanto pare, qualcuno ha voluto divertirsi a ricreare, tramite vari escamotage, vere e proprie colonne di fumo che, se immesso dal retro, esce dalla console riportandoci alla mente le ciminiere dei settori industriali delle grandi città. Scherzi a parte, comunque, che sia per divertimento o per altro, al momento tutti i video che si possono trovare risultano essere fake.

Proprio come l’esempio che potete vedere qui sotto, postato su Twitter, molti altri video girano attualmente con le medesime “impostazioni”. Non preoccupatevi quindi della vostra Xbox Series X, la quale d’altronde, non ha di certo preso fuoco o emanato segnali di fumo durante la nostra recensione.

how to get your Xbox Series X to blow up:

1) buy a vape

2) blow vape into bottom of Xbox

3) feel proud of the smoke you created

4) post to Twitter and profit

video via @XboxStudio 👇pic.twitter.com/RxLI62uxmg

— Tom Warren (@tomwarren) November 11, 2020