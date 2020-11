Call of Duty Black Ops Cold War avrà solo 8 mappe multipleyer in 6v6

Treyarch ha svelato nuove informazioni all’orizzonte per Call of Duty Black Ops Cold War, titolo che arriverà dal 13 novembre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Xbox Series X. Nel corso delle ultime ore, l’azienda ha diffuso qualche dettaglio relativo al comparto multiplayer del prodotto, che promette tante novità e non solo nella produzione sparatutto in prima persona.

Ebbene, la compagnia fa sapere che negli scontri in 6v6 le mappe in totale saranno 8, di conseguenza non c’è ne saranno altre, almeno al lancio del prodotto. Mentre, la modalità Bomba Sporca avrà solo ed esclusivamente 2 mappe. Insomma, questo potrebbe generare del malcontento tra i giocatori dato il numero basso offerto per il multiplayer.