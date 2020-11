Astro’s Playroom: presto nuove informazioni

Il director di Sony Interactive Entertainment Japan Studio, Nicolas Doucet, ha fatto sapere che altre novità riguardanti Astro’s Playroom arriveranno a breve. Il titolo che sarà disponibile, imprescindibilmente, su tutte le PlayStation 5 ha quindi ancora altro da offrire.

Le informazioni arriveranno direttamente sul blog ufficiale PlayStation, il quale dettaglierà ancor più le feature che il gioco utilizzerà in merito al nuovo controller targato Sony, il DualSense. Qui sotto vi lasciamo la parte finale dell’articolo che cita proprio il ritorno di Astro’s Playroom a breve e, ancor più giù, trovate l’accolades trailer. Infine, GamesVillage vi invita a leggere la nostra recensione.

È tutto! Questa era una breve panoramica di ciò che ti aspetta in Astro’s Playroom quando metterai le mani su PlayStation 5. Noi del Team ASOBI ci siamo divertiti moltissimo a sviluppare questo gioco. È pre- caricato su ogni PS5, quindi significa che è un regalo che abbiamo pensato per te e per tutta la straordinaria community PlayStation. Non saremmo qui senza di te e volevamo dimostrarti quanto abbiamo apprezzato il tuo sostegno. Astro tornerà a breve con tante altre novità. Fino ad allora, divertiti con la tua PS5 e, soprattutto, resta al caldo e al sicuro!

Ci vediamo in giro!