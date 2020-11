L’attacco dei giganti: nuovi artwork per la quarta stagione

L’esordio della quarta stagione de L’attacco dei gigati, previsto per il prossimo 7 dicembre in Giappone, è sempre più vicino ormai, e i ragazzi dello studio d’animazione MAPPA (che ha prodotto questa stagione finale dell’anime, sostituendo Wit Studio) si divertono a regalare qualche interessante anticipazione ai fan della serie tratta dal manga shonen di Hajime Isayama, ormai davvero vicino alla sua conclusione.

Durante il MAPPA Showcase (condiviso dall’utente Reddit med0811) infatti, sono stati mostrati moltissimi nuovi artwork che ci mostrano il character design dei nostri personaggi più amati, come il protagonista, Eren Jaeger, e i suoi amici Armin Arlert e Mikasa Ackerman, ma anche di un altro fan favourite come il capitano Levi Ackerman.

La quarta stagione (che potrebbe anche essere divisa in più parti) non si limiterà a seguire le vicende del Corpo di Ricerca, pronto a ripagare la nazione di Marley con la stessa moneta, portando la guerra direttamente da loro, ma approfondirà anche la storia e le origini dei giganti.

Mentre il manga si prepara alla sua conclusione (anche se è già pronto a tornare in una nuova versione full color), l’attesa dei fan si sta dunque facendo comprensibilmente febbrile per una stagione che ha subito molti rinvii, sia a causa del cambio di studio, che per le conseguenze della pandemia da Covid-19, e per la quale più di un appassionato era preoccupato. In molti temevano infatti che l’avvicendamento tra Wit Studio e MAPPA (autore anche di due degli anime di maggior successo di quest’anno, The God of High School e Jujutsu Kaisen) potesse avere effetti negativi sulla qualità della serie. Timori che il primo trailer della quarta stagione sembra aver però completamente allontanato.

Siete pronti a vedere la conclusione di questa straordinaria saga? Anche voi non vedete l’ora che L’attacco dei giganti si mostri in tutta la sua bellezza? Per ogni aggiornamento continuate a seguirci!