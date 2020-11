The Pathless: trailer di lancio ora disponibile

Annapunra Interactive e Giant Squid, rispettivamente publisher e team di sviluppo, hanno rilasciato in queste ore il trailer di lancio del loro action adventure, The Pathless, in arrivo il 12 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, PC (tramite Epic Games Store) e Apple Arcade. Trovate qui sotto una descrizione del gioco direttamente dalla pagina di Epic e, in calce, il trailer in questione.

Un’avventura leggendaria in una foresta maledetta

The Pathless: la nuova, suggestiva avventura ideata dai creatori di ABZÛ. Diventa la Cacciatrice, un maestro arciere con la missione di scacciare dal suo mondo l’oscura maledizione che lo attanaglia. Esplora una vasta isola boscosa piena di misteri creando un legame con l’aquila che ti accompagna. Risolvi i rompicapi delle antiche rovine e metti alla prova la tua abilità con l’arco in epiche battaglie. Dai la caccia agli spiriti corrotti dall’oscurità, facendo attenzione a non diventare tu stessa la loro preda. Il legame tra te e la tua aquila e il destino stesso del mondo sono appesi a un filo.