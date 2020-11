The Seven Deadly Sins: ecco il trailer della quarta stagione!

Il manga di The Seven Deadly Sins ha conosciuto la sua conclusione proprio durante questo 2020, ma l’anime ispirato all’opera di Nakaba Suzuki ha ancora molta strada da fare prima di arrivare alla fine. Con la serie animata che è approdata su Netflix questa estate, l’attesa per quella che sarà la quarta e ultima stagione dell’anime è salita alle stelle.

L’esordio è previsto per gennaio 2021, ma intato Netflix e Studio DEEN hanno svelato il primo trailer della serie, che sarà sottotitolata Il giudizio del dragone. Un trailer che pone parecchie domande e dà pochissime risposte, ma che prefigura anche un finale alla saga senza fine di Meliodas ed Elizabeth, e all’incredibile serie di reincarnazioni che l’eroe ha subito. Dopo 3000 anni a rincorrere la sua amata, i fan non sperano altro che in un happy ending per la coppia.

Si tratta comunque di un trailer pieno di volti noti, che ogni vero fan di The Seven Deadly Sins non avrà mancato di apprezzare: ci sono proprio tutti, da Ban a Merlin a Escaron, tutti quanti compaiono nella breve clip. Inoltre nel trailer ci sono anche tutta una serie di simbologie che saranno fondamentali nel corso di questa quarta stagione.

Siete pronti al ritorno dei nostri Peccati Capitali? State attendendo con ansia l’arrivo della quarta stagione? Se proprio non riuscite ad aspettare, c’è sempre il manga, disponibile in inglese sul sito dell’editore Kodansha, ma anche su altri servizi come Crunchyroll e comiXology!