Capcom: ecco tutti i dati di vendita

Capcom, si sa, è una delle aziende più apprezzate nell’intero panorama videoludico mondiale per la sua capacità di creare delle saghe indimenticabili e dei franchise fondamentali per l’industria: basta pensare a titoli come Street Fighter o Resident Evil per capire quale sia il peso (massimo) specifico di questa azienda giapponese.

In un recente report, Capcom ha voluto rendere noti i dati di vendita delle sue punte di diamante, i suoi titoli di maggior successo, aggiornati al 30 settembre 2020. Quello che è emerso è stato l’assoluto dominio del franchise di Monster Hunter, che non solo vanta il titolo più venduto in assoluto (Monster Hunter World, 16.4 milioni di copie vendute dal suo esordio nel 2018, di cui 300.000 nel periodo tra luglio e settembre), ma anche quello che ha ottenuto il miglior risultato negli ultimi 3 mesi, Monster Hunter World Iceborne, che ha fatto registrare 6.6 milioni di copie totali, di cui 800.000 tra il 30 giugno e il 30 settembre.

Altri risultati straordiari arrivano da Resident Evil 7 (8.3 milioni di copie vendute, 300.000 delle quali dal 30 giugno), e dai due remake Resident Evil 2 e Resident Evil 3, entrambe a quota 300.000 unità tra luglio e settembre. Spettacolora anche il risultato di Devil May Cry 5, che dopo l’esordio nel 2019 ha già raggiunto i 3.9 milioni di copie vendute (200.000 dal 30 giugno) e che, con l’uscita della Special Edition per PlayStation 5 e Xbox Series X e S è destinato a vedere questi dati schizzare in alto!

Ecco la top-10 dei migliori titoli nella storia di Capcom: