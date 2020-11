The Game Awards: nomination in arrivo il 18 novembre

Nonostante i tanti dubbi dovuti alla pandemia da Covid-19, anche quest’anno si terrà l’edizione dei The Game Awards, prevista per il 10 dicembre, l’evento che ogni anno premia i migliori titoli del panorama videoludico internazionale, oltre a regalare ai giocatori tantissimi trailer e aggiornamenti su quelli di prossima uscita.

Il patron dell’evento, Geoff Keighley, ha appenna confermato che le nomination per le varie categorie previste quest’anno (tra cui una tutta nuova dedicata all’accessibilità) avverranno la prossima settimana, mercoledì 18 novembre, invitando tutti gli appassionati a seguirle attraverso il suo profilo Twitter.

Se ancora non si sa chi saranno i candidati agli ambitissimi premi dei The Game Awards, c’è già però qualche escluso eccellente, come Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, che, dato lo spostamento (l’ennesimo) della sua data d’uscita proprio al 10 dicembre, non è potuto essere eleggibile per questa edizione 2020.

Un’edizione particolare, sicuramente, completamente digitale, come lo sono stati tanti altri eventi nel corso dell’anno. Un’edizione che potrebbe anche vedere, tra le tante, possibili anticipazioni, anche quella di Elden Ring, il soulslike di From Software che, dopo la presentazione all’E3 2019 ha fatto misteriosamente perdere le sue tracce. Chissà che l’evento di Geoff Keighley non sia l’occasione giusta per tornare a far sognare i fan.

#TheGameAwards nominees coming next week!

Join me next Wednesday at Noon ET / 9 am PT for the livestream announcement of the nominees for this year's show at https://t.co/JhGKODahXK

And see you LIVE on December 10. pic.twitter.com/OkZ3PLTpZL

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 11, 2020