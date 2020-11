Mortal Kombat: rimandato il reboot del film

La pandemia da Covid-19 sta continuando a causare ritardi nel mondo del cinema così come nell’industria videoludica. E stavolta a cadere sotto la dura legge dei rinvii dovuti al coronavirus è stato Mortal Kombat, ambizioso film del regista australiano Simon McQuoid, ispirato alla popolare saga di videogiochi picchiaduro ideata da Ed Boon. Stando a quanto rivelato da GameInformer infatti, i lavori del film sono stati interrotti per via della situazione sanitaria.

Le riprese di Mortal Kombat (che sarà un reboot dei primi film della saga, l’omonima pellicola di Paul S. W. Anderson del 1995 e Distruzione totale, del 1997) erano iniziate nel 2019, e l’uscita del film era prevista per il marzo 2021. Una data che, evidentemente non potrà più essere rispettata, sia per via del lungo stop imposto alle riprese dalla pandemia, sia perché la maggior parte delle sale cinematografiche nei più grandi mercati di riferimento, compresi la California e New York, sono momentaneamente chiuse.

Il film, prodotto anche da James Wan (noto per essere stato il regista del cinecomic di grande successo Aquaman, con Jason Mamoa), con una sceneggiatura firmata da Greg Russo e Dave Callaham, sarà ambientato sulla terra e vedrà come protagonisti alcuni dei personaggi più amati della saga picchiaduro più famosa al mondo: Sub Zero (interpretato da Joe Taslim), Scorpion (Hiroyuki Sanada), Raiden (Tadanobu Asano), Mileena (Sisi Stringer), Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang), Nitara (Elissa Cadwell) e Shan Tsung (Chin Han).

Interrogato da un fan su Twitter, il produttore Todd Garner ha dovuto confermare lo stop alle riprese:

“Beh, penso che attraverso i social media del cast avrai capito che gireremo per qualche altro giorno. L’avevamo sempre pianificato, e pensavamo che il film sarebbe uscito a marzo. La pandemia aveva altri piani però. Non avremo una nuova data per il film fino alla riapertura dei cinema. Stessa cosa per il trailer”

Rimandato quindi a data da destinarsi questo reboot. Speriamo che l’attesa non debba durare molto.