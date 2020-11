Destiny 2 Beyond Light: disabilitata Witherhoard a causa di alcuni bug

Con Beyond Light , l’attesissima espansione di Destiny 2 finalmente disponibile, i giocatori stanno rapidamente scorrendo i nuovi contenuti del DLC e occasionalmente riscontrano nuovi glitch che sono arrivati ​​con l’aggiornamento. Uno di questi problemi imprevisti ha recentemente messo a dura prova il titolo di Destiny, portando alla rimozione dell’arma esotica Witherhoard per mantenere l’equilibrio competitivo delle modalità di gioco PvP. Il lanciagranate esotico Witherhoard ha subito riscontrato un problema quando l’ aggiornamento Beyond Light ha modificato una serie di armi esotiche di Destiny 2 per bilanciarli con i nuovi livelli di luce e il contenuto aggiornato. Questo non è l’unico aspetto negativo poiché anche l’arma Rose soffre dello stesso bug, anche se non come Witherhoard, mentre un tweet ufficiale da Bungie spiegava come riconoscerlo.

I giocatori si sono affrettati a segnalarli con un video dello YouTuber Cheese Forever che offre uno degli sguardi più approfonditi su come funziona il bug. Il bug stesso determina il vantaggio di Witherhoard che crea danno mentre i nemici si trovano all’interno di una bolla che viene generata dalle stesse granate dell’arma; mentre la pozza di oscurità dovrebbe danneggiare chiunque rimanga dentro troppo a lungo, il glitch che ha portato a disabilitare le armi esotiche in Destiny 2, è l’effetto che continua riuscendo, a volte, ad uccidere con le armi esotiche in un colpo solo. Per il momento, Bungie ha ritenuto necessario rimuovere l’arma fino a nuovo avviso a causa del problema, ma molte delle segnalazioni sul Witherhoard riguardavano anche i problemi che i giocatori hanno incontrato con le armi in PvP, ma non è del tutto chiaro se questo bug sia stato riscontrato anche nelle attività PvE. È possibile che i segni di danno extra si fossero verificati in attività come i nuovi eventi pubblici di Beyond Light, con schemi di movimento dei nemici controllati dall’IA che rendevano difficile capire esattamente la differenza. Destiny 2: Beyond Light è ora disponibile per PC, PS4, Stadia e Xbox One.