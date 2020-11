Schwarzenegger tornerà con una nuova serie su Netflix

Arnold Schwarzenegger sta per approdare su Netflix con una nuova serie tv. La grande star degli anni ’80 e ’90 è pronta ad un ritorno in grande stile. Il progetto è ancora in fase di lavorazione, tanto da non avere ancora un titolo, ma sappiamo che ad affiancare il protagonista ci sarà Monica Barbaro (Top Gun: Maverick, UnReal e Chicago P.D.) I due, nel ruolo di padre e figlia, saranno al centro di una storia di intrighi globali, una vera e propria spy adventure insomma.

Il creatore di questo nuovo spettacolo è Nick Santora, conosciuto per essere stato scrittore di episodi per programmi televisivi di grande successo come I Soprano, The Guardian e Prison Break, fino ad arrivare allo sviluppo di Scorpion. Lo stesso Arnold Schwarzenegger coprirà il ruolo di produttore durante tutta la durata del progetto per la società di produzione Skydance Television.

Non conosciamo ancora nulla di certo, tuttavia, speriamo di poter vedere il grande ritorno del celebre divo, che ha fatto la storia del cinema, sulla nota piattaforma in streaming digitale nel corso del prossimo anno o, addirittura durante il 2022. Sarà una grande sorpresa vedere un attore da sempre impegnato unicamente in produzioni di pellicole alle prese con un’installazione a episodi. Aspettiamo con ansia di sapervi fornire, in futuro, ulteriori dettagli in merito a questa nuova avventura del grande Terminator all’interno della nostra sezione Movies.