Grounded: il titolo di Obsidian supera i cinque milioni di giocatori

Grounded è stato lanciato quest’anno e già le pre-registrazioni hanno ottenuto un enorme successo. Un milione di giocatori si è divertito a Grounded nelle prime 48 ore dal suo lancio, e ora quel numero è salito fino a cinque milioni in totale, un traguardo impressionante. Secondo un nuovo aggiornamento dello sviluppatore Obsidian, la community di Grounded si è estesa oltre i cinque milioni di giocatori. Questa è una notizia entusiasmante sia per lo sviluppatore che per Xbox Game Studios, poiché Microsoft possiede Obsidian grazie all’acquisto dello sviluppatore due anni fa. Per questo motivo, Grounded è gratuito con un abbonamento ad Xbox Game Pass, che sicuramente aiuta a portare più giocatori al titolo.

Grounded ha appena ricevuto il suo più grande aggiornamento, che include l’aggiunta del mondo sottomarino di Koi Pond; rilasciando le informazioni sull’aggiornamento, Xbox e Obsidian hanno anche rivelato il conteggio dei giocatori totali che hanno scaricato il titolo e che lo gioca. È probabile che anche quel numero aumenterà, soprattutto con un aggiornamento di alto profilo e interessante. Grounded è un gioco molto intrigante per Obsidian: lo sviluppatore è noto per i giochi di ruolo profondi come Fall Out: New Vegas, Pillars of Eternity, Star Wars Knights of the Old Republic II e The Outer Worlds dello scorso anno . Grounded è un gioco molto diverso, in quanto è un gioco di sopravvivenza che si svolge in un cortile simile a Honey I Shrunk the Kids, con i giocatori abbastanza piccoli da rendere mortali insetti e animali. Finora il gioco ha avuto un enorme successo, ma Obsidian ha un piccola sorpresa per i giocatori e, con l’arrivo di Avowed, i fan possono aspettarsi un’ampia varietà di titoli dallo sviluppatore. Grounded è ora disponibile su PC e Xbox One e verrà rilasciato su Xbox Series X in seguito.