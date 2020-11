Millie Bobby Brown protagonista del film fantasy Damsel

A seguito del successo del rilascio di Enola Holmes, sembra che l’attrice nominata agli Emmy Millie Bobby Brown abbia trovato il suo prossimo progetto per Netflix, e Collider ha annunciato che la star di Stranger Things ha ufficialmente firmato per il ruolo principale nel nuovo film fantasy della piattaforma di streaming, intitolato Damsel. Millie Bobby Brown interpreterà il ruolo della principessa Elodie, che è descritta come una giovane donna con un feroce spirito guerriero.

Damsel sarà incentrato su una giovane principessa, che si ritrova prigioniera in un matrimonio combinato con il principe Henry, figlio del re del loro regno rivale. Tuttavia la sua situazione diventa più complicata quando scopre che questo regno ha la spregevole tradizione, che si compie durante la stagione del raccolto, di sacrificare la loro principessa ad un drago affamato. In quel momento Elodie dovrà combattere il drago per la sua sopravvivenza.

Il film sarà diretto dal regista spagnolo candidato all’Oscar Juan Carlos Fresnadillo, da una sceneggiatura scritta dall’autore di La Furia dei Titani Dan Mazeau. Oltre a recitare, Brown dovrebbe anche servire come produttore esecutivo attraverso il suo banner di PCMA Productions insieme a Zack Roth, Chris Castaldi e Mazeau. Anche Joe Roth e Jeff Kirschenbaum si sono imbarcati nel progetto come produttori.

Millie Bobby Brown ha ottenuto riconoscimenti in tutto il mondo per il suo ruolo rivoluzionario di Undici nella fortunata serie di fantascienza di Netflix Stranger Things, che è valsa alla giovane attrice la sua prima nomination agli Emmy Award come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. Damsel non è in realtà l’unico progetto che l’attrice sedicenne ha in programma con Netflix. Brown reciterà e produrrà l’adattamento cinematografico di The Girls I’ve Been con Jason Bateman anche come produttore.