Assassin’s Creed Valhalla: elenchi dei trofei diversificati tra PS4 e PS5

Se sei un appassionato cacciatore di trofei, in Assassin’s Creed Valhalla troverai gli elenchi dei trofei separati per le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 del gioco, il che significa che se hai iniziato su quella che ora è la console di ultima generazione di Sony prima di passare alla nuovissima, dovrai sbloccare tutto da capo. Senza alcun segno di insight automatico, questo include anche i trofei che hai già sbloccato su PS4. Alcuni potrebbero vederla come un’opportunità per ottenere due trofei di platino da un singolo gioco, ma date le dimensioni gigantesche di Assassin’s Creed Valhalla, è davvero fattibile solo se si ignora praticamente ogni altro titolo di lancio per PS5. È davvero così lungo un gioco. Greg Miller di Kinda Funny ha dato la notizia su Twitter questa mattina quando le console PS5 sono state messe in vendita in territori selezionati, con Jeff Gerstmann di Giant Bomb che ha dichiarato di non aver visto un singolo gioco che combini le versioni PS4 e PS5 in un unico elenco di trofei.

Questa funzionalità era effettivamente presente all’inizio della generazione di PS4 con molti titoli cross-gen che sono arrivati ​​anche su PlayStation 3. Sembra che quelli di noi che devono aspettare fino al 19 novembre 2020 per mettere le mani su PS5 siano i peggiori. Con il lancio del sistema oggi negli Stati Uniti, gli utenti hanno dovuto attendere solo due giorni tra le due versioni. Ovunque, Assassin’s Creed Valhalla è uscito nove giorni prima della console di nuova generazione. Potresti essere a 50 ore dall’inizio di una nuova esperienza! Il vicedirettore Robert Ramsey lo è già! Quindi, se hai già investito la stessa quantità di tempo nel gioco, tornare indietro e sbloccare tutti quei trofei ancora una volta suona come un vero lavoro di routine. Assassin’s Creed Valhalla è uscito il Novembre 2020 per PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC.