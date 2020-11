Danai Gurira sarà la protagonista di The Fighting Shirley Chrisholm

Secondo Variety, Danai Gurira (The Walking Dead, Avengers: Endgame, Black Panther) reciterà in The Fighting Shirley Chisholm, interpretando la prima donna nera del Congresso americano Shirley Chrisholm nel nuovo film sulla storica corsa presidenziale di Chisholm del 1972. The Fighting Shirley Chisholm sarà diretto da Cherien Dabis (Ramy, Little Voice, Ozark) da una sceneggiatura del candidato agli Emmy Adam Countee (Silicon Valley, Run, The Mindy Project).

The Fighting Shirley Chisholm non viene descritto come un film biografico, ma si concentra più centralmente sulla campagna e su come il Chisholm Trail fosse popolato da giovani che cercavano un cambiamento sociale e politico durante uno dei periodi più turbolenti della storia americana. A quel tempo, Chisholm aveva già fatto la storia come la prima deputata nera e, secondo una descrizione del pezzo, riconobbe che poteva fare un vero cambiamento sfidando lo status quo attraverso i suoi sforzi per ottenere abbastanza delegati per parlare per le persone al Convention democratica.

Stephanie Allain produrrà il progetto attraverso il suo banner Homegrown Pictures. Gabrielle Ebron sarà la produttrice esecutiva. Shirley Chisholm è stata recentemente interpretata sul piccolo schermo da Uzo Aduba (Orange Is the New Black) nella miniserie Mrs. America, per la quale Aduba ha anche vinto un Emmy Award. Siamo molto curiosi di vedere come Danai Gurira interpreterà questo iconico personaggio. Vi terremo aggiornati per ulteriori novità!