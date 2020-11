PUBG: nuovo update disponibile su PC Test Server

PUBG Corporation ha rilasciato l’aggiornamento 9.2 per PUBG sul PC Test Server. Questo nuovo aggiornamento aggiunge la Dirt Bike, porta alcune nuove funzionalità e introduce alcuni miglioramenti delle prestazioni. La nuova Dirt Bike monoposto è più di una semplice versione lite della Moto. Ha il suo sistema di frizione indipendente per mandare su di giri il motore, sospensioni migliorate per fuoristrada e alcune altre caratteristiche che scoprirai molto facilmente, per non parlare di un’altra aggiunta in arrivo in futuro. La Dirt Bike si genera su tutte le mappe tranne su Karakin e sostituirà il 50% delle bici esistenti. Questo aggiornamento aggiunge, inoltre, un sistema di scatto alla guida: questo nuovo sistema ti consente di sparare con armi da fuoco durante la guida e mantenere il controllo del veicolo, anche se con una risposta leggermente ridotta durante la ricarica; questa funzionalità sarà presente nella maggior parte dei veicoli.

Quest’ultimo aggiornamento aggiunge un sistema di chat nella lobby: i giocatori avranno accesso alla chat con la loro squadra prima di entrare nel gioco e sui campi di battaglia. La chat della lobby include filtri antispam per pubblicità e lingua offensiva e ti consente anche di segnalare chiunque lo utilizzi in modo inappropriato; l’aggiornamento 9.2 migliora le prestazioni della CPU ottimizzando i costi dei personaggi al di fuori del POV del giocatore; comprende anche un miglioramento delle prestazioni ottimizzando il rendering della nebbia atmosferica; ottimizza l’autostop che si verifica quando l’aereo è in volo con specifiche console basse inoltre, ottimizza il tempo di caricamento eccessivo durante il caricamento di determinati tipi di mappa nelle sessioni di partite personalizzate. La patch è ora disponibile su PC Test Server e sarà disponibile per tutti il ​​18 novembre!