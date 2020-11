The Sims 4 Oasi Innevata Recensione: un Expansion Pack tutto orientale!

Konbawa, cari lettori. Oggi volevamo salutarvi con una delle frasi giapponesi più conosciute. Questo perché andremo a parlare della prossima espansione di The Sims 4 Oasi Innevata. Come ben saprete, il titolo targato EA ha da sempre appassionato milioni di giocatori con una delle cose più semplici e, se vogliamo, anche noiose di tutti i tempi: la vita quotidiana. Un simulatore di routine dove puoi fare praticamente tutto. Vuoi avere figli o crearti una compagna immaginaria con cui sposarti? Puoi farlo. Il tuo sogno è sempre stato quello di fare l’architetto? C’è anche quest’opzione. Vuoi vivere avventure al limite dall’immaginabile e anche avere il lavoro che hai sempre sognato? Su The Sims puoi fare questo e molto altro. La magia di questa piccola invenzione sta proprio nel permettere ai giocatori di decidere cosa fare. Il team di sviluppo segue solamente le richieste della community e crea contenuti aggiuntivi che arricchiscono l’esperienza. l’ultima volta che abbiamo avviato una partita ci siamo trovati a Batuu in mezzo a guerre intergalattiche nel pieno stile dell’iconico Star Wars.

Ma oggi ci prendiamo un periodo di vacanza dalla vita movimentata e portiamo i nostri Sim da un’altra parte. In un luogo dove la famiglia, la tradizione e la cultura sono le basi fondamentali per vivere in piena tranquillità. Immersi nella natura della nuova mappa di questa espansione, ci trasferiamo nel territorio orientale di The Sims. Avete capito bene, andiamo in Giappone! Ovviamente non si chiama così, ma i siamo quasi dai. Stavolta gli sviluppatori si sono superati e hanno aggiunto svariate novità nel DLC che uscirà proprio oggi, mentre state leggendo la nostra recensione. Noi di Gamesvillage abbiamo avuto il piacere di provare questo nuovo mondo e non vediamo l’ora di parlarvene. Restate sintonizzati e preparatevi a gare sciistiche, bagni termali e templi sacri. Vi diamo il benvenuto a The Sims 4 Oasi Innevata!

Si va in Giappone!

Quando sentiamo parlare di un nuovo arrivo su The Sims 4 fremiamo tutti all’idea che possa essere un Expansion Pack. Questo perché, a differenza degli altri contenuti aggiuntivi, si tratta di una vera e propria rivoluzione per il mondo dei nostri piccoli personaggi preferiti. Stavolta siamo stati più che fortunati, altro che vampiri o sirene aggiungerei. Siamo finalmente arrivati in Giappone. Certo, la località in questione si chiama Monte Komorebi per ovvi motivi, ma sappiamo tutti cosa significa in realtà. Finalmente potremo passare un po’ di tempo in mezzo alle tradizioni nipponiche. Non dico che tutti ne saranno felici ma gran parte della community stava aspettando qualcosa di così corposo sul Paese del Sol Levante. Chi per il design delle strutture, chi per la tradizione giapponese e chi ancora per avere solo qualche riferimento al lato più est del mondo. Ma, in ogni caso, a qualsiasi schieramento voi state appartenendo c’è un’esclamazione che accomuna tutti: finalmente! Dite basta alle solite scampagnate per i parchi che ormai conoscete bene, e dite anche basta ai templi o ai pianeti di Batuu, il nuovo Expansion Pack di The Sims 4 vi terrà incollati allo schermo, che voi siate otaku o no!

The Sims 4 Oasi Innevata: le nuove aggiunte

Partiamo con le basi e cerchiamo di spigarci meglio. The Sims 4 Oasi Innevata racchiude in sé tutti gli aspetti che un gamer patito del titolo EA potrebbe mai ricercare. C’è un bell’aggiornamento sui capi d’abbigliamento e sulle capigliature più iconiche del Giappone. Ci sono nuovi mobili e oggetti per la costruzione delle abitazioni che vi permetteranno di avere finalmente una vera e propria casa in stile anime. Ci sono nuovi bar, festival e luoghi da dover esplorare che si basano su antiche tradizioni. E ci sono persino nuovi tratti per i nostri Sim, ovvero gli Stili di Vita e un tipo di lavoro che si basa sugli uffici giapponesi. Insomma, nessuno ne può restare deluso. Come dite, manca qualcosa? Ah, ma certo! Tranquilli amanti delle vacanze, qui c’è persino un monte da poter scalare e le piste da scii dove passare una ricca e spensierata settimana bianca!

Prima di procedere però vi informiamo che, per vivere al meglio questo nuovo quartiere, consigliamo di creare o far trasferire un’unità familiare che abbia almeno tre membri: due genitori e un figlio. Questo perché, proprio come vuole la tradizione giapponese, la famiglia e la natura sono delle parti fondamentali nella vita di ogni cittadino. Non dico che da soli o in coppia non ci si diverte, ma ci sono delle azioni che possono essere compiute al meglio solo se si è in tanti. Quindi, date libero sfogo alla vostra creatività e formate una famiglia al completo, per non mancare nessuna delle novità introdotte!

The Sims 4 Oasi Innevata: togliti quelle scarpe!

A detta nostra la migliore chicca di The Sims 4 Oasi Innevata è proprio uno dei fondamenti dell’educazione e cultura giapponese. Qualcosa che altrove non riuscireste a trovare. Stiamo parlando dell’usanza di togliersi le scarpe appena entrati a casa. Tra le varie opzioni possibili durante la creazione, adesso si può addirittura creare un piccolo spazio all’entrata di un’abitazione dove si poggiano le scarpe e le ciabatte. In questo modo la vostra dimora, piccola o grande che sia, resterà sempre pulita. Un altro tratto interessante che è stato aggiunto riguarda la genitorialità. I bambini, si sa, possono essere capricciose e delle volte possono fare i monelli. Quindi potrebbero anche decidere di non seguire l’esempio di togliersi le scarpe e starà a voi trovare un modo per educarli al meglio. Un particolare che abbiamo davvero apprezzato. Ma non finisce qui…

All’interno dello spazio più vissuto dall’intera famiglia, ovvero il salotto, si potrà posizionare un tavolo basso per mangiare tutti in compagnia. Questo mobile possiede anche la classica termocoperta giapponese che permette di restare al calduccio persino nelle zone più fredde della nuova location. Si possono fare delle grandi cene di famiglia e qui non vige la regola del massimo 6 persone. Quindi potrete anche andare ai vari festival senza mascherina e ballare in compagnia di Yamachan a ritmo dei canti folcloristici orientali. Nei festival, ad esempio, c’è la possibilità di indossare il kimono e di comprare cibo dalle bancarelle o dai distributori automatici con cibi caldi e freddi in base alle vostre preferenze. Ovviamente, sia le insegne che le lampade e persino l’intero mercatino avranno delle scritte in giapponese. Insomma, un gran bel tipo di ambientazione che ricorda i classici cartoni animati degli anni ‘80, con i quartieri colmi di pali della luce e fili su fili che collegano le varie abitazioni.

The Sims 4 Oasi Innevata: i 3 quartieri

Parlando ancora della città, ci sono ben 3 quartieri residenziali. Il più nuovo è Wakaba, dove è possibile partecipare al Festival della Gioventù e far divertire i propri figli insieme alla mascotte di The Sims 4 Oasi Innevata: Yamachan. Lei è un pupazzo che bazzica per le vie della città. Sempre felice e spensierata, Yamachan è amata da grandi e piccini. Potete fare dei selfie con lei o farvi dare una capsula con dei gadget speciali all’interno. Si possono costruire degli origami per bambini e questo festival ospita persino delle bancarelle per le crêpes, con i gusti più strampalati che potreste mai trovare. Un altro bel quartiere, dove io ho fatto trasferire la mia simpatica famigliola, è Senbamachi. Qui è tutto più antico e la tradizione nipponica si sente maggiormente. Non ci sono lounge bar come a Wakaba, ma dei bei parchi naturali e un piccolo posticino dove prendersi un drink con gli amici e farsi una partita a carte. Ma tranquilli, il pezzo forte deve ancora arrivare.

Vacanze a Yukimatsu

La parte più interessante della nuova mappa è il monte Komorebi che si trova nel quartiere di Yukimatsu, un nome che ricorda parecchio la neve. Qui infatti è tutto ricoperto di bianco e le temperature scendono rovinosamente. Vi consigliamo di tenere d’occhio il termostato dell’HUD altrimenti i vostri Sim potrebbero prendersi un malanno o, peggio, morire congelati tra le stradine di montagna. Yukimatsu ha delle piste da sci fantastiche che aprono le porte ad una nuova attività fisica. Oltre alle gare con lo snowboard e alle piccole slitte che persino i bambini possono utilizzare, questo posto ospita anche vari percorsi innevati da dover esplorare. È presente la possibilità di avviare escursioni, in gruppo o in solitaria, e di andare a scovare templi nascosti o caverne sconosciute, dove è persino possibile fare il ben noto Fiki Fiki con il proprio partner. Inoltre, ritroviamo l’atto amoroso anche nelle nuove terme, ma ci torneremo in seguito. Per ora restiamo più sulle vette del monte Kobatsu mentre vi spieghiamo le varie attività introdotte.

Per accedere a questa zona bisogna andare in vacanza. Serve prenotare un alloggio e arrivarci con un trenino che sbuca dal tunnel di una delle montagne minori, proprio davanti all’impianto sciistico. Qui sono presenti delle ville in cui è possibile pernottare. Ovviamente potete sceglierle in base ai comfort che posseggono e alla metratura che più si addice alla vostra unità familiare. Una volta iniziata la vacanza è tempo di trascorrere un po’ di ore a sciare. Sono presenti due piste in base al livello atletico dei vostri Sim. È anche presente una zona montuosa che si può scalare, con tanto di percorsi pericolosi e mortali, e persino la possibilità di sostare in mezzo al nulla con solo una tenda stile Decathlon a farci da casa. Se però non amate le avventure e preferite esplorare in un modo più soft questi paesaggio naturali, vi consigliamo di farvi delle lunghe passeggiate per le vie più sicure di Yukimatsu. Potreste persino avere delle strane apparizioni, con spiritelli gentili o birichini a portarvi fortuna o sfortuna, a seconda del destino.

The Sims 4 Oasi Innevata: arrivano le terme!

Dopo questa lunga giornata in montagna è tempo di rilassarsi un po’. E quale miglior luogo per farlo se non le terme? I bagni giapponesi che abbiamo sempre sognato di vedere dal vivo sono riportati fedelmente in The Sims 4 Oasi Innevata. Ci sono persino i secchi di legno con cui Ranma e compagni si lavavano la schiena. Ma qui non è possibile interagire con tali oggetti, un vero peccato. Il pezzo forte delle terme sono, appunto, le acqua calde in mezzo alle rocce in cui ci si può immergere. Se però volete riprendervi dalla dura giornata in un modo un po’ meno tradizionale, c’è sempre la possibilità di fare Fiki Fiki anche qui, ma attenti agli altri Sim, le terme sono comunque un luogo pubblico e l’imbarazzo non andrà via facilmente se vi scoprono fare certe cose qui.

Potremo stare qui a parlare per ore su tutte le novità che sono state aggiunte grazie a Oasi Innevata ma la cosa migliore e provarla, non c’è altro da aggiungere. l’emozione che si prova mentre si costruisce la prima casa giapponese, con tutte le piante tipiche che potreste trovare in oriente o la bellezza dei piatti iconici che possono essere degustati in compagnia non ha prezzo. Persino l’ambito legato alla creazione del Sim ha tutto un suo fascino adesso. Per non parlare poi delle nuove stazioni radio con musica S-Pop per restare in tema o con le novità introdotte dal nuovo tipo di lavoro. I vostri personaggi saranno parecchio indaffarati e avranno una routine più movimentata del solito. Ma è questo il bello degli Expansion Pack, e di The Sims stesso.

Una cosa che non ci ha fatto particolarmente impazzire sono alcuni problemi tecnici dovuti da improvvisi crash che sicuramente, voi più fortunati, avrete la possibilità di non incontrare quando scaricherete il DLC. Per il resto di cos’altro possiamo parlare? Oh beh, c’è una parte che ancora non abbiamo trattato: gli Stili di Vita. Allora chiariamoci subito, The Sims 4 possiede già parecchie feature per rendere più emotivi i nostri alter ego. Ma adesso, oltre alle aspirazioni e ai classici capricci, ci sono anche le abitudini. Ebbene sì, miei cari. Abitudini che ovviamente non potete scegliere voi, ma che si radicano e si espandono grazie al carattere del vostro Sim. Come? Tramite ciò che gli fate fare di solito. A differenza del resto che è già premeditato e deciso da voi, gli Stili di Vita si sviluppano col tempo.

Se siete amanti della routine e della vostra casa, il Sim sarà più invogliato a non uscire e a preferire la quotidianità. Se invece lo fate interagire molto, svilupperà un tratto che andrà coltivato col tempo, altrimenti si sentirà sempre più solo. E via dicendo. Quindi, in pratica, adesso i vostri Sim hanno anche altri tipi di emozioni, più radicali rispetto a quelle passeggere. Queste vanno assecondate o modificate pian piano, col passare dei giorni. Un Sim estroverso empatizza con la propria famiglia e, se qualcuno è triste, lo diventa anche lui. I festival, gli eventi e persino le attività di gruppo creeranno legami tra i membri della famiglia e persino dei ricordi che difficilmente verranno dimenticati. Sia in positivo che in negativo. Insomma, avrete parecchio da imparare con The Sims 4 Oasi Innevata e tanto altro ancora da scoprire… come il luogo segreto sulla vetta del monte Komorebi, accessibile e modificabile solamente dopo una lunga e complessa arrampicata. Ma non vi diciamo altro!

In conclusione, ci sentiamo di consigliare vivamente l’acquisto del nuovo Expansion Pack. The Sims 4 non è mai stato così ricco e finalmente adesso si possono sviluppare nuovi tratti unici per i propri personaggi. Andando avanti con gli anni Ea non fa altro che aggiornare e migliorare il proprio titolo che ormai, ha ben poche cose ancora non presenti. Finalmente possiamo andare in Giappone e vivere la quotidianità orientale tramite antiche tradizioni e luoghi unici. E chissà cosa si inventeranno gli sviluppatori per il prossimo DLC. Non ci resta che attendere, ma sappiamo già che la maggior parte della community avrà parecchio da fare prima dell’arrivo della nuova espansione!