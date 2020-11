Emily in Paris: Netflix conferma la seconda stagione

Netflix ha dato il via libera ufficiale alla sontuosa e sexy Emily in Paris di Darren Star per la seconda stagione. Il rinnovo della seconda stagione arriva solo un mese dopo la sua anteprima all’inizio di ottobre. Emily in Paris sembra avere un approccio “E se Carrie Bradshaw fosse rimasta a Parigi?”, infatti la sua storia segue la giovane dirigente di marketing Emily (Lily Collins) che tenta di fare carriera come collegamento con gli Stati Uniti in un’azienda con sede nella capitale francese.

Il cast principale di Emily in Paris si è riunito per un video annuncio sfacciato, condiviso mercoledì sulla pagina ufficiale Twitter di Netflix. Ciò significa che, in meno di un minuto, i membri del cast Lily Collins, Ashley Park, Lucas Bravo, Philippine Leroy-Beaulieu, William Abadie, Camille Razat, Bruno Gouery e Samuel Arnold sono apparsi tutti sullo schermo per mostrarci quanto fossero entusiasti di tornare per un altro giro di Emily a Parigi. Il video dell’annuncio era costellato di richiami alla prima stagione, tra cui una scatola forse piena di lingerie, una grande bottiglia di profumo e Gouery e Arnold che facevano la Torre Eiffel.

Quindi, sembra che tutti i principali interpreti di Emily in Paris torneranno, ma cosa ha in serbo per noi la stagione 2 dopo quel selvaggio cliffhanger della puntata finale? Nessun dettaglio della trama è stato condiviso, incluso ciò che i fan possono aspettarsi dal triangolo amoroso Emily-Gabriel-Camille che sarà senza dubbio un grande obiettivo nella stagione 2.

Non importa cosa ci aspetta, i fan sperano che la serie rimanga spumeggiante e sexy come la prima stagione. La seconda stagione di Emily in Paris dovrebbe arrivare presto su Netflix. Vi terremo informati sull’inizio della produzione della nuova stagione. Nel frattempo, gustatevi il video celebrativo di rinnovo del cast e scoprite cosa arriverà su Netflix questo novembre.