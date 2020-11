Disney + svela il trailer della docuserie Pixar Dietro le Quinte

Disney + ha svelato il primo trailer ufficiale dell’ultima serie di documentari che entreranno a far parte della crescente libreria della piattaforma di streaming, intitolata Pixar- Dietro le Quinte. Questa serie offre agli spettatori uno sguardo da vicino alle vite e alle storie delle menti creative dietro i loro film Pixar preferiti.

Diretto da Tony Kaplan ed Erica Milsom, Inside Pixar consisterà in quattro raccolte di cinque racconti, ciascuno incentrato su un tema centrale, a partire da “Inspired” di questa settimana, che esplorerà ciò che stimola l’ispirazione e il viaggio dall’idea all’esecuzione. Le informazioni sulle storie della raccolta sono le seguenti:

Kemp Powers, Writing Something Real

Regista: Tony Kaplan

L’autenticità è essenziale per creare un film credibile e riconoscibile. Il co-regista Kemp Powers discute le esperienze di vita reale che lo hanno portato a proporre una scena semplice ma fondamentale in Soul.

Deanna Marsigliese, The Art of the Pivot

Regista: Erica Milsom

L’ispirazione non è istantanea. Trovare personaggi unici e creativi richiede tempo e impegno. La Character Designer Deanna Marsigliese ci accompagna attraverso il processo di creazione del personaggio e le deviazioni artistiche che spesso ne derivano.

Steven Hunter, For That Kid

Regista: Tony Kaplan

Cresciuto in una piccola città in Canada, Steven Hunter non si è mai sentito rappresentato nei cartoni animati e nei fumetti. Dopo aver avuto l’opportunità di dirigere un Pixar SparkShort, Steven è stato ispirato dalla sua stessa vita per creare “Out”, una storia unica e vulnerabile che avrebbe voluto vedere nella sua giovinezza.

Jessica Heidt, Who Gets All the Lines?

Regista: Erica Milsom

Il supervisore alla sceneggiatura Jessica Heidt gestisce infinite linee di dialogo. Attraverso il suo accesso alla sceneggiatura, ha rilevato una disparità nei ruoli maschili e femminili, motivandola a creare un programma per migliorare l’equilibrio di genere nei film della Pixar e nell’industria cinematografica più ampia.

Dan Scanlon, Da dove vengono le idee

Regista: Tony Kaplan

L’ispirazione può essere difficile da trovare. A volte ci vogliono anni per trovarlo, mentre altre volte è proprio sotto il tuo naso. Il regista Dan Scanlon ci accompagna in un viaggio personale di ispirazione che ha portato al suo film, Onward.

Pixar- Dietro le Quinte sarà presentato in anteprima su Disney + venerdì 13 novembre.