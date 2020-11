Star Wars: Darth Maul potrebbe avere una serie tv dedicata?

Quando, dopo anni di attesa, i fan hanno finalmente ottenuto una nuova trilogia di film di Star Wars con Il risveglio della forza, Gli ultimi Jedi e L’ascesa di Skywalker, le reazioni sono state contrastanti. Soprattutto perché non sembrava esserci alcuna trama lineare che collegasse ogni film in un insieme soddisfacente, per non parlare della mancanza di un cattivo chiaro nella trilogia. A quanto pare, George Lucas avrebbe posto rimedio a quest’ultimo problema se avesse mantenuto il controllo di Star Wars; e il suo cattivo sarebbe stato nientemeno che Darth Maul.

Quel ragazzo che la maggior parte del pubblico ha visto per l’ultima volta cadere in un pozzo profondo dopo essere stato tagliato in due da Obi Wan Kenobi alla fine di La Minaccia Fantasma, sarebbe tornato per rivendicare la galassia poco dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi.

Almeno, questo è ciò che George Lucas ha rivelato nel libro Star Wars Archives: Episode 1-3 The Prequels, che è stato messo in vendita questa settimana. Lucas ha infatti spiegato che

“Darth Maul ha addestrato una ragazza, Darth Talon, che era nei fumetti, come sua apprendista. Era il nuovo Darth Vader e la maggior parte dell’azione era con lei. Quindi questi erano i due principali cattivi della trilogia. Maul alla fine diventa il padrino del crimine nell’universo perché, quando l’Impero cade, prende il sopravvento. Leia avrebbe guidato la Nuova Repubblica nel tentativo di abbattere il grande e cattivo Sith per tutto il tempo che Luke tentava di ricostruire l’Ordine Jedi da zero. Entro la fine della trilogia, Luke avrebbe ricostruito gran parte dei Jedi, e avremmo avuto il rinnovo della Nuova Repubblica, con Leia, la senatrice Organa, che sarebbe diventata il Cancelliere supremo responsabile di tutto. Così avrebbe finito per essere la Prescelta”

È interessante notare che Maul ha seguito una traiettoria simile durante il suo periodo prolungato in The Clone Wars e Star Wars Rebels. Quindi, siamo riusciti a vedere almeno un assaggio del piano originale di Lucas. Se avrebbe funzionato è completamente fuori questione. La Disney ha tentato di riportare Darth Maul nel mix tramite un’apparizione cameo in Solo, ma chissà se un sequel arriverà mai. Speriamo che la Disney prenda spunto da queste rivelazioni e decida di creare una serie tv su uno dei cattivi più promettenti della saga di Star Wars.