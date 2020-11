Assassin’s Creed Valhalla: raddoppiato il numero dei giocatori attivi rispetto ad Assassin’s Creed Odyssey

Ubisoft ha annunciato livelli di attività dei giocatori sensazionali per Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo capitolo della serie Assassin’s Creed, uscito il 10 novembre. Il numero di giocatori attivi il giorno del lancio di Assassin’s Creed Valhalla è stato il doppio di quello di Assassin’s Creed Odyssey e si prevede che questo trend continui con l’aumento delle vendite delle console di nuova generazione. A testimonianza del fatto che il titolo ha soddisfatto le aspettative dei giocatori grazie al suo mondo affascinante e la sua narrativa immersiva, il gioco ha raggiunto alti livelli di audience e di engagement su Twitch e YouTube, che superano i lanci di qualsiasi gioco Ubisoft finora.

Yves Guillemot, il co-fondatore e CEO di Ubisoft, ha dichiarato:

Siamo onorati per il modo in cui i giocatori hanno accolto il gioco e siamo estremamente fieri di ciò che i nostri team hanno realizzato con Assassin’s Creed Valhalla, che si basa sull’incredibile successo dei suoi predecessori”. Ha dichiarato Yves Guillemot, il co-fondatore e CEO di Ubisoft. “Nel contesto del COVID-19, aver portato Assassin’s Creed Valhalla su ben sette piattaforme è un risultato incredibile per tutti i team coinvolti. Siamo felici di accogliere i giocatori su Xbox Series X|S e PlayStation 5 con un gioco in grado di scatenare la potenza del nuovo hardware. Questo apre la strada a un fantastico periodo di festività, con Assassin’s Creed Valhalla destinato a diventare uno dei più grandi successi di questa stagione.



Il successo del lancio dimostra ancora una volta i successi di Ubisoft nel continuare a portare avanti questo franchise. Da Assassin’s Creed Origins, Ubisoft ha reiventato l’esperienza Assassin’s Creed a partire dal combattimento e dalla progressione del giocatore in Assassin’s Creed Origins e un nuovissimo tipo di scelta narrativa in Assassin’s Creed Odyssey. Assassin’s Creed Valhalla si basa su questi due giochi per offrire l’esperienza definitiva di Assassin’s Creed, un’esperienza che stupirà sia i fan di lunga data che i novizi della serie. Sviluppato Ubisoft Montreal, questo nuovo capitolo offre ai giocatori la suggestiva opportunità di giocare nei panni di Eivor, un leggendario guerriero Vichingo, in fuga dalla Norvegia per via delle sue guerre incessanti e le sue risorse scarseggianti nel nono secolo d.C. I giocatori possono rivivere lo stile di combattimento spietato dei guerrieri Vichinghi con un sistema di combattimento dual-wielding rivisitato e provare nuove funzionalità di gameplay come i raid gli assalti e gli insediamenti, oltre che un rinnovato sistema di progressione e di upgrade dell’equipaggiamento.

Alleanze politiche, decisioni di combattimento e scelte nei dialoghi possono influenzare il mondo di gioco, perciò gli utenti devono scegliere saggiamente di proteggere la casa e il futuro del proprio clan. Assassin’s Creed Valhalla è disponibile sulle console Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, PlayStation 4, Epic Games Store e Ubisoft Store su Windows PC, oltre che su Stadia, Amazon Luna e Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Assassin’s Creed Valhalla sarà anche disponibile su PlayStation 5 al rilascio della console dal 19 novembre.