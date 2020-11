Acer: tante novità in arrivo tra notebook, PC e monitor

Ci si avvicina al nuovo anno e Acer ha già messo in campo molte delle novità che si appresta a portare nel 2021. I prodotti, già presentati durante l’evento [email protected], fanno parte della linea del futuro secondo l’azienda di Taiwan e ve ne parleremo brevemente in questo articolo, tra PC, Notebook e monitor da gaming.

Partiamo con la gamma ConceptD che si presenta con il mid-tower desktop Acer ConceptD 300 e i nuovi Acer ConceptD7 e ConceptD7 Pro. Il mid-tower risulta la scelta ottimale per lavorare con Bim e CAD, arrivando sino alla progettazione full 3D che rientra quindi nella modellazione 3D, rendering e animazione di sorta. Supporta i processori Intel Core i7 di decima generazione, Nvidia GeForce 3070, 64 GB di RAM e HDD fino a 4 tb. Ovviamente, c’è anche il supporto alle usb 3.2, alle schede SD e USB Type-C. Il prezzo di listino è di €1999, disponibile da questo mese.

Per quanto riguarda i notebook invece, essi supporteranno processori di decima generazione, display ips 4K, tecnologia Thunderbolt 3 e Intel wi-fi 6, uno schermo da 15,6 pollici a 3840 x 2160 pixel certificato Pantone. Ovviamente, risultano più che affidabili visto l’ottimo sistema di raffreddamento costituito da tre ventole. La sostanziale differenza sta nella scheda grafica. Il ConceptD7 monta una Nvidia GeForce RTX, mentre il Pro una Quadro RTX 5000. Rispettivamente, i prezzi sono di €2499 e €2799.

Passando ai Chromebook, abbiamo il modello Acer Chromebook Spin 513 disponibile da gennaio a €429, dal peso di 1.2 kg, batteria fino a 14 ore e supporto al collegamento 4G. La versione Enterprise del chromebook appena descritto, con opzione ChromeOs, uscirà a febbraio al costo di €699. Infine, è stato presentato il modello Acer Chromebox Cxi4, il quale è principalmente rivolto ad un pubblico formato da studenti e arriverà durante il prossimo trimestre a €569 e €639 per la versione Enterprise.

Passiamo, per concludere, ai nuovi monitor interamente dedicati al gaming. Su questo giunge una grossa novità, visto che è il primo brand a ottenere la certificazione TÜV Rheinland Eyesafe per il filtro selettivo della luce blu senza inficiare la nitidezza dei colori nitidi. Parliamo dei modelli Nitro XV272U Kv e Nitro XV272 Lv con dimensione di 27″ e saranno disponibili da dicembre al prezzo, rispettivamente, di €449 e €319. Altro modello, il Predator XB273u Nv da 27″, in arrivo a gennaio al prezzo di €549.

Il Predator XB253Q Gw da 24.5″ con supporto al G-Sync di Nvidia, 280 Hz e il Predator XB323U Gx da 32″ saranno sul mercato, rispettivamente, a gennaio e dicembre al prezzo di €449 e €999. Ultimo il Predator X34 Gs, modello curvo da 34″ con doppio altoparlante integrato e sarà disponibile a dicembre al prezzo di €1099. Ultimo dell’intera linea prodotti, infine, è lo smart speaker Acer Halo con illuminazione rgb della base a €119.