EXCEL ESPORTS rivela il rinnovamento del marchio

L’organizzazione britannica EXCEL ESPORTS ha svelato un aggiornamento completo del marchio completo di nuovo logo, colori e una visione per l’azienda costruita attorno al mantra “The Power of Better“. Il concetto enfatizza “l’impegno a migliorare in tutto ciò che fa [EXCEL] e ad utilizzare la sua piattaforma per avere un impatto positivo sulla più ampia comunità di giochi ed Esport.

Wouter Sleijffers, il CEO di EXCEL, è entrato a far parte di EXCEL all’inizio di quest’anno, dopo aver ricoperto in precedenza il ruolo di CEO di Fnatic (un’altra organizzazione britannica). A febbraio, l’organizzazione ha assunto l’ex capo del marketing di Leaders Milly Preston per la stessa posizione. EXCEL ha anche stretto una partnership pluriennale con British Telecommunications.

Mentre la parte del rinnovamento del marchio vedrà EXCEL iniziare ad espandere la sua presenza del marchio, la società rimarrà impegnata nel capitale che ha costruito come marchio britannico e manterrà le sue operazioni in gran parte “vicino a casa”.

Sleijffers afferma:

In EXCEL abbiamo ambizioni illimitate nei giochi in cui competiamo, in quello che vogliamo diventare come squadra e come marchio. È giunto il momento per noi di fare il nostro prossimo passo per crescere come marchio di gioco competitivo riconosciuto, rispettato e amato a livello mondiale dalla Gran Bretagna.

Come parte di questa iniziativa “Power of Better”, EXCEL lancerà una serie di white paper per i giocatori. La prima voce della serie è stata creata dal capo delle prestazioni di EXCEL Fabian Broich ed esplora gli infortuni comuni vissuti dai giocatori e offre suggerimenti su come migliorare le prestazioni individuali attraverso l’equilibrio dello stile di vita.

EXCEL attualmente gareggia nella LEC e ha ingaggiato il giocatore di Fortnite Jaden “Wolfiez” Ashman, che è arrivato secondo alla competizione Fortnite World Cup Duos 2019 .