Koch Media e LifeGate in collaborazione per supportare il lancio di I Am Greta

Greta Thunberg è ormai (e per fortuna) conosciuta in tutto il mondo per la forza di volontà con la quale porta avanti la lotta al cambiamento climatico e ai pochi sforzi dei governi internazionali sulla questione. Hulu ha deciso di girare un documentario, diretto da Nathan Grossman, che racconta della vita della giovanissima attivista del 2000. Koch Media e LifeGate hanno stretto una partnership appositamente volta alla sensibilizzazione degli spettatori sulla criticità della situazione climatica.

In questa occasione LifeGate ha intervistato direttamente il regista del film, Nathan Grossman e hanno approfondito insieme alcune tematiche importanti raccontate in I am Greta in arrivo il 14 novembre sulle piattaforme digitali Sky Primafila, Google Play, Infinity, Timvision, Chili, Rakuten TV, oltre a MioCinema e IoRestoInSala.

Inoltre Koch Media è lieta di annunciare che Circuito Cinema ha curato la presentazione nazionale di I Am Greta, in programma sabato 14 novembre alle ore 20,30 sulla piattaforma IoRestoInSala. A presentare in diretta streaming il documentario sulla giovane attivista svedese saranno Mario Tozzi (geologo, ricercatore CNR, autore e conduttore della trasmissione Sapiens – Un solo pianeta su Rai3), Tommaso Perrone (giornalista, direttore LifeGate), Giovanni Mori (Fridays for Future) e Alessandro Giacobbe (Circuito Cinema Genova/#iorestoinSALA). Per prenotare la visione basta visitare il sito di Circuito Cinema.