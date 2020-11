Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy: nuovi dettagli per gameplay e personaggi

GUST Studios e KOEI TECMO Europe hanno voluto condividere ulteriori dettagli sulla loro ultima opera in arrivo su una moltitudine di sistemi. Stiamo parlando di Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy, il quale sarà disponibile su Nintendo Switch, PC tramite Steam, PlayStation 4 e PlayStation 5 (quest’ultima versione sarà disponibile solo in digitale).

Fi accompagnerà Ryza nelle sue avventure e il loro legame diventerà man mano sempre più forte. Questa creatura però, possiede un potere misterioso, il quale le farà assumere una posizine diversa, rispetto a Ryza stessa, quando scorpriranno un cristallo nelle antiche rovine.

Durante l’esplorazione delle rovine, Ryza e Fi incontrano Empel e Lila, amici di Ryza nelle sue precedenti avventure. Infatti, Empel è colui che ha insegnato l’alchimia a Ryza, mentre Lila rimane una delle donne guerriere più feroci del paese. I due continuano la loro ricerca di “qualcosa” di speciale tra le rovine. La loro ricerca potrebbe anche aiutare Ryza e Fi a scoprire i segreti delle leggende perdute?

Oltre al roster di personaggi ampliato, Ryza sarà anche aiutata nella sua avventura dai suoi compagni Puni. Queste creature simili a bolle possono essere inviate in viaggi di raccolta e ora saranno anche in grado di salire di livello, rendendo più facile scoprire oggetti rari da passare a Ryza. Ryza può quindi utilizzare questi oggetti per decorare il suo atelier e, personalizzando il muro o il pavimento, Ryza sarà in grado di influenzare alcuni effetti speciali, inclusa la probabilità di avere tempo soleggiato.

Oltre ai dettagli legati alla nuova produzione, KOEI TECMO ha voluto far luce anche sulle edizioni che saranno disponibili. La Digital Deluxe Edition include il gioco base insieme a costumi aggiuntivi e luoghi di ritrovo, tra cui il Kurken Island Gathering Tour, Another Style Costume Set, il Summer Memories Costume Set, l’Helpful Items Set e l’All You Need! Gem Pack. L’Ultimate Edition include tutto ciò che è contenuto nella Digital Deluxe Edition insieme al Season Pass e allo speciale bonus del Season Pass, ovvero il costume Mysterious Book Alchemist per Ryza.

Il primo Season Pass, con inclusi 12 pacchetti DLC in arrivo che saranno disponibili a un prezzo inferiore se acquistati come Season Pass rispetto a quelli acquistati singolarmente. Il DLC in arrivo include nuovi costumi da bagno, pacchetti di espansione di ricette, l’area aggiuntiva del Castello di Keldorah, l’area ad alta difficoltà di Flame Sun Island e il Gust Extra BGM Pack.

Per coloro che preferiscono le copie fisiche, infine, una deliziosa Limited Edition di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy è disponibile, in esclusiva a questo link. Vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal giorno 29 gennaio 2021 sulle piattaforme sopra menzionate.