Astralis lancia una nuova iniziativa chiamata Astralis Talent

L’iniziativa, denominata Astralis Talent, mira a contribuire allo sviluppo dei giocatori di età compresa tra i 14 ei 20 anni formandoli nella configurazione professionale dell’organizzazione e integrandoli nella cultura della performance di Astralis.

Il programma Astralis Talent includerà inizialmente i team League of Legends e CS:GO e inizierà lavorando con talenti di Esport danesi. Coloro che parteciperanno si troveranno nelle stesse strutture delle “squadre A” di Astralis e avranno accesso allo stesso personale e agli stessi strumenti dei professionisti dell’organizzazione.

Anders Hørsholt, CEO di Astralis, ha affermato:

Astralis Talent è un investimento per il futuro come possibile piattaforma di reclutamento per i nostri team A così come formazione interna per tutti i giocatori. È un modo per assicurarci una connessione ancora migliore con l’ecosistema locale e, nel tempo, speriamo di elevare i giocatori nelle nostre squadre di serie A.

Per League , gli allenatori di Astralis Talent saranno guidati da Mikkel Donby come capo allenatore e assistiti da Anders Schultz. Nel ramo CS:GO , Dennis Vang sarà il capo allenatore e sarà anche un assistente per la squadra A dell’org sotto Danny “zonic” Sørensen.

Nel 2021, il team A e il team Talent lavoreranno dal quartier generale di Copenaghen mentre il team dell’Academy continuerà a lavorare e giocare nella seconda divisione spagnola.

Kasper Hvidt, direttore sportivo di Astralis, ha dichiarato:

In Counter-Strike, sia la squadra A che i talenti lavoreranno e giocheranno a Copenaghen e il team di talenti gareggerà in tornei regionali rilevanti.

Hvdit ha anche affermato che il team Astralis Talent non influenzerà la dimensione del roster del team A in CS:GO , ma è nei piani dell’organizzazione di “integrare completamente Astralis Talent nelle prestazioni complessive e nella strategia di sviluppo del giocatore” più avanti in futuro.