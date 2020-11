Sackboy A Big Adventure: trailer di lancio ora disponibile

Oggi è un grande giorno per Sony, che vede il lancio ufficiale della propria nuova generazione di console. PlayStation 5 è tra noi (o quasi) e con essa, la line-up di lancio che accompagnerà i primi momenti di vita di questa ondata di tecnologia. Proprio dalla line-up di lancio, spunta Sackboy A Big Adventure.

Il titolo cross-gen, con il piccolo protagonista di Little Big Planet, vedrà Sackboy alle prese con una grande avventura, per l’appunto. Il trailer di lancio è ora disponibile, così come la nostra recensione. Trovate il video in calce, dopo la descrizione del prodotto dal PlayStation Store. Vi ricordiamo che il titolo è ora disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4.