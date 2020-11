Demon’s Souls: disponibile il trailer di lancio

Sony starà festeggiando, in queste ore, il lancio di PlayStation 5 in quasi tutto il mondo e, con essa, la line-up che darà man forte alle vendite. Soprattutto se si pensa che, in tale linea di prodotti di lancio della next-gen, vi sia un certo Demon’s Souls, attesissimo remake dell’omonimo originale su PS3, che sfoggia la sua bellezza in un tocco di nostalgia grazie al lavoro di Bluepoint Games.

L’uscita, fissata per oggi, è accompagnata dal trailer di lancio ufficiale. Potete trovarlo qui sotto, dopo una descrizione del gioco presa direttamente dal PlayStation Store. Demon’s Souls è attualmente esclusiva PlayStation 5. Qui, troverete la nostra recensione del gioco.