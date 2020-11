Aya and the Witch: annunciato il nuovo film di Studio Ghibli

Era da tanto tempo che Studio Ghibli, il magico studio d’animazione che ha consegnato al mondo i capolavori del maestro Hayao Miyazaki, non faceva uscire un nuovo film, ma entro la fine del 2020 questo cambierà: fonti interne allo studio hanno infatti rivelato che Aya and the Witch, la nuova fatica di Studio Ghibli svelata in estate e firmata dal regista Goro Miyazaki farà il suo esordio il prossimo 30 dicembre.

Il film, realizzato completamente in CGI 3D farà il suo debutto sulle reti televisive giapponesi, ma per il momento lo studio non ha ancora reso nota una data di distribuzione all’estero (che dipenderà, fondamentalmente dalle decisioni di Wild Bunch, distributore francese che si è aggiudicato i diritti di vendita internazionali proprio sull’ultimo lavoro del rinomato studio nipponico). Nessuna informazione neanche sull’uscita negl Stati Uniti, dove HBO Max si è garantita la possibilità di trasmettere la gran parte del catalogo di Studio Ghibli, ma dove c’è anche Disney, che con lo studio giapponese vanta un rapporto consolidato da anni.

Aya and the Witch, girato dal regista Goro Miyazaki, figlio del mitico Hayao, potrà contare sul doppiaggio di alcuni volti noti del jet set nipponico: a prestare la voce a Bella Yaga sarà Shinobu Terajima (Caterpillar, Helter Skelter) mentre la voce di Mandrake sarà di Etsushi Toyokawa (Her Granddaughter). Ci saranno anche Gaku Hamada (One Piece Film Gold) nel ruolo di Thomas e la piccola Kokoro Hirasawa (Bleach) che interpreterà la protagonista Aya.

Un film imperdibile per tutti i veri fan di Studio Ghibli! Anche voi non vedete l’ora che arrivi in Italia?