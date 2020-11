Deathloop: ufficiale la data d’uscita!

Deathloop, l’innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon e Bethesda esce in esclusiva per PlayStation 5 e PC il 21 maggio 2021. Confermate dunque le voci circolate durante la giornata di ieri! I giocatori possono fin da ora prenotare Deathloop Standard Edition al prezzo di 69,99 euro o Deathloop Deluxe Edition al prezzo di 89,99 euro su PlayStation 5 Store e tramite Bethesda.net Launcher (i pre-ordini su Steam saranno presto disponibili) e ricevere alcuni incredibili oggetti di gioco al lancio.

Come bonus di prenotazione ci saranno:

Skin personaggio Colt “Cavalcatempeste”

Una piastrina (beneficio di gioco equipaggiabile)

L’arma unica ispirata a Dishonored, il machete Protettore Reale (esclusiva PlayStation 5)

I contenuti speciali della Deluxe Edition invece saranno davvero straordinari!

Include tutti i bonus di prenotazione elencati sopra

Arma unica Tribunale Uguaglianza

Arma unica Cannone .44 carati

Skin personaggio Colt “Guastafeste”

Skin personaggio Julianna “Tiratrice”

Brani selezionati dalla colonna sonora

Due piastrine (benefici di gioco equipaggiabili)

L’arma unica ispirata a Prey, Transtar Scavafossi (esclusiva PlayStation 5)

Insomma, cosa aspettate? Siete pronti all’arrivo di Deathloop? Vi ricordiamo che il gioco sarà in esclusiva per un anno su PlayStation 5 e PC! L’ultimo titolo di Bethesda vi sta aspettando! Cosa aspettate ad andarvelo a prendere?

Per tutte le ultime notizie, continuate a seguirci su Gamesvillage.it!