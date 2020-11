One Piece: erette nuove statue dei Mugiwara

Il manga di Eiichiro Oda, One Piece, ha ormai superato ogni record di longevità e di fama nel mondo del fumetto e dell’animazione giapponese. Con a versione cartacea sempre più vicina a raggiungere la fatidica quota 1000, e l’anime che ha festeggiato i 21 anni dalla messa in onda, è normale che la città natale di Oda, Kumamoto, abbia voluto onorare il suo illustre cittadino ancora una volta.

Per questo sono state erette due nuove statue dedicate ai Mugiwara, cioè i componenti della ciurma di Monkey D. Luffy Cappello di Paglia, e questa volta è toccato a due tra i più amati dai fan: Tony Tony Chopper e lo sceletro Brook.

Chopper, una renna che ha mangiato il Frutto del Diavolo Homo Homo, ha usato le sue facoltà intellettive per diventare uno straordinario medico, ed è proprio questo il ruolo con il quale si è unito alla ciurma dopo la saga dell’isola di Drum. Brook invece, dopo essere stato parte dei pirati Rumbar, che hanno trovato la loro fine nelle acque tempestose del Triangolo Florian, si è reincarnato nel suo scheletro grazie al suo Frutto del Diavolo, il Yomi Yomi, ed è entrato a far parte dei pirati di Cappello di Paglia dopo la saga di Thriller Bark e la sconfitta del membro della Flotta dei Sette Gekko Moria.

I due personaggi hanno forse trovato meno spazio nella recente saga di Wano, ma siamo sicuri che il momento di dimostrare il loro valore sia ormai molto vicino. Intanto entrambi si possono godere l’onore di avere una statua loro dedicata, anche se si tratta di un omaggio al loro creatore, Eiichiro Oda. Il creatore di One Piece, che stando ad alcune voci potrebbe ritirarsi dopo aver terminato il manga, riceve così l’ennesima onorificenza da parte della sua città natale di Kumamoto.

Chopper's statue has been erected in Oda's hometown of Kumamoto! pic.twitter.com/k7G9vGi395

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) November 7, 2020